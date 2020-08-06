韓純網銀一哥 淨利增八倍

拜利息收入增加所賜，南韓最大純網銀Kakao銀行上季淨利勁增近800%，且6月活躍用戶超過1,100萬人，高居南韓整體銀行業之冠。該行也準備在下半年稍晚開始籌備公開上市事宜。

Kakao銀行5日表示，上季淨利較去年同期大增793.3%至268億韓元（2,250萬美元），主要歸功於利息收入表現亮眼，以及非利息業務的虧損減少。

至於上半年淨利年增372%至453億韓元，原因是用戶數持續增加、貸款服務獲利成長、擴大股票開戶的合作關係及信用卡服務。

Kakao銀行截至6月的總開立戶數達1,250萬，而該銀行應用程式（App）用戶占南韓經濟活動人口比率44.3%；經濟活動人口指15歲以上、已工作或求職的民間人口。這款App特別受20至40歲族群歡迎，此群體占總用戶比重47.6%。不過Kakao銀行表示，受疫情影響，5月起愈來愈多50歲以上民眾開立行動銀行帳戶。

Kakao銀行主管說：「本行將在下半年稍晚開始籌備首次公開發行股票（IPO），籌集資金以支應進一步成長。」Kakao銀行母公司Kakao集團，旗下擁有南韓主流聊天軟體KakaoTalk。

Kakao銀行截至6月包括貸款餘額、儲蓄存款的總資產達24.4兆韓元，較首季增加1兆韓元。