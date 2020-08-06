迪士尼賠錢 19年來首見

上季新冠肺炎疫情重創業務，加上認列收購21世紀福斯公司的相關費用，迪士尼4日公布2001年以來首見的季虧損。不過串流服務表現亮眼，以及因新冠疫情遲未能在傳統電影院上映的《花木蘭》將上映，股市仍報以漲聲。

這家美國娛樂巨人於美股4日盤後表示，在6月27日為止的年度第3季淨虧損47.2億美元，遠不如一年前的獲利14.3億美元，原因之一是各國封鎖措施重創大部分業務。由於關掉海外20個頻道，迪士尼對國際頻道的資產減記了49.5億美元，此外，主題樂園因疫情而關閉，衝擊公司的營業利益達35億美元。

另一原因是認列之前收購21世紀福斯的費用，包括人員資遣、合約終止，及組織整併等費用；上季營收較去年同季衰減42%至117.8億美元，也不如預期的123.7億美元。若不計某些項目的費用，迪士尼上季每股獲利8美分，遠優於分析師預期的每股虧損63美分。

直效行銷與國際事業（DTCI）是唯一營收高於去年同期的部門。迪士尼說，包括Disney+、Hulu和ESPN+在內的付費訂戶共有1億個，其中Disney+就占了一半以上。截至上季底止，這項服務號稱有5,750萬個訂戶，距離推出還不滿半年。該公司執行長包正博（Bob Chapek）說，至本月3日為止，Disney+的付費訂戶已達6,050萬戶。迪士尼股價5日早盤漲約5%。

迪士尼同時宣布，《花木蘭》將直接改在串流平台Disney+放映，將以29.99美元定價，提供美國Disney+訂戶自9月4日起開始串流收看。加拿大、紐澳及部分西歐訂戶，也能以些微不同的價格付費收看。

不過執行長包正博強調，這僅是單次上映決定，不是整體發行策略改變。《花木蘭》的電影院上映管道還沒有全然放棄。迪士尼也將另推名為「Star」的全新國際串流服務。彭博資訊說，迪士尼這些新動作，顯示公司營運更向串流部門傾斜。