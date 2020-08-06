Nikola季報慘 股價重挫

電動車廠Nikola表示，受新冠疫情中斷供應鏈影響，上季虧損超過市場預期，5日早盤股價應聲挫跌逾10%。CNBC股市名嘴克雷莫（Jim Cramer）表示，除了特斯拉以外，電動車市場的泡沫可能已開始破滅。

Nikola於每股4日盤後公布，上季虧損8,660萬美元，或每股33美分，比去年同期虧損1,680萬美元，或每股6美分更糟。剔除一次性項目後虧損為每股16美分。

Nikola兩個月前透過SPAC上市，股價已從6月初高點的近80美元下滑至4日的不到39美元。該公司表示，全球疫情導致供應鏈中斷，但已致力減輕疫情造成的風險，長期目標不受影響。

不過CNBC主持人克雷莫認為，除了特斯拉，市場投資人對電動車股的狂熱可能將結束，因為這些車廠市值已膨脹到不合理程度。他說：「其餘的電動車市場較像是一股流行，或更像是泡沫，且已開始破滅。我們看到很多這些公司上市，通常透過特殊目的收購公司借殼上市，經過幾波大漲，這些股票已開始準備要崩盤。」