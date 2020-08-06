BMW上季虧損 銷量大減25%

新冠肺炎疫情衝擊全球汽車需求，德國車廠寶馬（BMW）上季汽車銷量遽減25%，且2009年金融海嘯以來首度出現營業損失；日本汽車大廠本田則預估，本年度全年營業利益將降至十年低點。

BMW 5日公布財報，上季稅前損失為4.98億歐元，營業損失6.66億歐元（7.9億美元），主因銷量下滑以及低排放車款的研發成本較高。BMW 5日盤中股價應聲重摔4.4%，一些分析師稱BMW的虧損高於原先預期。

BMW表示，上季銷量已開始復甦，包括中國大陸市場交車數攀升17%；若需求持續好轉，今年仍有望獲利。

BMW執行長錫普斯表示：「目前最重要的是需求上升趨勢有多強勁，以及個人客戶市場將在何時跟上。」他並強調，7月整體汽車銷量高於去年同期。

不過，BMW指出，對前景的展望，並未納入潛在的第二波疫情衝擊，也未考慮主要市場的經濟衰退是否比預期更久、更嚴重。

BMW上季旗下汽車部門的息前稅前盈餘（EBIT）利潤率降至負10.4%，刷新歷史紀錄，遠低於去年同期的6.5%。

不過，BMW仍維持5月時的財測，預期全年利潤率將介於0%至3%。

傑富瑞集團（Jefferies）分析師霍喬斯表示，BMW對全年利潤率的預測，反映該公司上季財報雖不如預期，仍看好下半年穩健復甦。

錫普斯也說：「我們審慎樂觀看待下半年的前景。」

日本第三大車廠本田同日預估，截至2021年3月止的會計年度，營業利益將下滑68%至2,000億日圓（18.9億美元），為2010/11會計年度以來最低水準。

本田預期今年銷量將降至450萬輛，不如去年的479萬輛。本田並預測北美市場的銷量將下滑16%；北美是本田的重要市場，但目前美國正苦於難以遏制疫情。

不過，本田預期亞洲市場的銷量將成長8%。

本田上季銷量重挫40%，營業損失為1,137億日圓。