黎巴嫩經濟危機嚴峻又遇大爆炸 專家：將引發更多抗議
美國有線電視新聞網（CNN）報導，貝魯特美國大學經濟學系副教授夏班（Jad Chaaban）說，在4日傍晚發生爆炸事件後，貝魯特當地情況嚴峻到「超越了國家災難的程度」，城市遭徹底摧毀。
夏班並表示，在人口密集地區附近存放硝酸銨多年是個犯罪行為，還認為這一事件可能引發更多抗議活動。
黎巴嫩自去年秋冬開始爆發大規模反政府示威，許多民眾對執政階層、普遍的貪腐情形以及糟糕的經濟前景感到憤怒。當地的經濟危機更因新冠肺炎疫情的爆發雪上加霜。
夏班說：「我們對執政階層非常、非常憤怒，他們都應該下台。街上充滿了怒氣、很大的怒氣。」
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