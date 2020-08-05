谷歌收購Fitbit案 歐盟憂壟斷市場

谷歌（Google）去年底宣佈將收購智慧手錶大廠Fitbit，引起資安、市場壟斷等輿論，外界擔心谷歌利用Fitbit的大量使用者數據，破壞市場公平競爭。歐盟委員會4日宣佈，基於谷歌可能進一步獨佔廣告市場的憂慮，將針對此收購案進行全面性調查，谷歌則回應，不會將使用者數據應用在廣告上，但會配合調查。

憂谷歌擴張數據優勢

根據《美聯社》的報導，谷歌的母公司Alphabet去年11月和Fitbit達成21億美金的收購案，然而，資安疑慮使該案至今仍未成真。歐洲委員會擔憂，谷歌可能會利用Fitbit的用戶資料來擴張其「數據優勢」，以鞏固網路廣告市場的地位，歐盟競爭專員維斯塔格表示，「我們的調查目的在於，確保谷歌對於從穿戴裝置取得的數據的控制，不會扭曲市場競爭。」

《BBC》的報導指出，谷歌硬體資深副總裁奧斯特羅回應，「此收購案是關於裝置，不是數據，」他在部落格寫道，谷歌從一開始的立場就表明，不會使用Fitbit的健康和健身數據在谷歌的廣告上。Fitbit是穿戴式健身科技的市場開創者，目前有約3000萬用戶，售出超過1億個裝置，在全球市場上排名第5。

曾有壟斷市場先例

維斯塔格在她擔任歐盟競爭專員的首個5年任期中，就曾在三個與網路廣告、購物服務以及安卓作業系統相關的反托拉斯案件中，重罰谷歌接近100億美金的罰款，但批評者認為，巨額的罰款並沒有改變谷歌壟斷市場的行為，呼籲歐盟採取更嚴格的作為。

為減輕資安憂慮，谷歌先前曾將穿戴裝置收集來的所有資訊放到一個虛擬數據孤島，但歐盟委員會對此結果並不滿意，認為無法呈現出谷歌併購Fitbit後，所能使用的所有數據。同時，歐盟也將調查歐洲的醫療保健產業會受收購案影響的程度，以及谷歌是否會在成功收購後，讓穿戴裝置的競爭者更難與安卓系統合作。

【更多精采內容，詳見 】