韓日掀起歷史爭議 區域經濟陷動盪

韓國法院裁決日本企業需再對戰時受害者賠償，日本、韓國起爭議，再掀貿易戰危機！近期大邱地方法院判決，韓國「浦項鋼鐵」需出售「日本製鐵」股份，用以賠償戰時受害者。日本官房長官菅義偉警告，「如果執行，日本會盡全力反擊。」韓國則表示已做好準備，將會反制。

二戰爭議懸而未決

根據《韓聯社》報導，韓國地方法院啟動一項法律程序，強制當地的日本企業拋售公司資產，以賠償二戰時被強迫勞動的受害者們。兩國嫌隙再加深。

案件源於韓國最高法院在2018年時，破天荒裁決日本製鐵需向4名戰時強迫勞動受害者支付每人1億韓元的賠償金。日本製鐵在韓國企業浦項鋼鐵持有大量股份，近期大邱地方法院判決，該公司能出售日本製鐵的股份，用以賠償。日本官房長官菅義偉則警告說，如果韓國真的採取動作，「日本會盡全力反擊。」

韓國外交部則表示，已準備好面臨接踵而來的報復行動。國民大學教授李元道無奈表示，這又是一場沒有結果的爭議，「日韓兩國只是在為了自己的面子爭吵。」日本認為與韓國的戰後賠償已於1965年的《韓日基本條約》中解決，該條約使雙方關係正常化並建交。但韓國顯然不這麼認為，屢向日方聲討正義。

雙方屢起衝突

據《日本時報》報導，2019年3月雙方曾大打貿易戰，日本限制韓國高科技產業需要的原料出口。專家認為，如果韓國法院執行資產出售一事，毫無疑問日本將對韓國進行報復，例如將其貿易夥伴名單中剔除。

李元道表示，如果日韓雙方中止貿易合作，韓國工業將大受打擊。專家們還指出，日本銀行向韓國公司投資約420億美元的資金也可能抽離，還可能提高關稅和限制簽證等。仁荷大學教授南昌喜則表示，韓國可能會以終止《日韓軍事情報保護協定》反擊。

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