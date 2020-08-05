快訊

礁溪老爺酒店疑似客人食物中毒 餐廳遭勒令暫停營業

韓日掀起歷史爭議 區域經濟陷動盪

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導

韓國法院裁決日本企業需再對戰時受害者賠償，日本、韓國起爭議，再掀貿易戰危機！近期大邱地方法院判決，韓國「浦項鋼鐵」需出售「日本製鐵」股份，用以賠償戰時受害者。日本官房長官菅義偉警告，「如果執行，日本會盡全力反擊。」韓國則表示已做好準備，將會反制。

二戰爭議懸而未決

根據《韓聯社》報導，韓國地方法院啟動一項法律程序，強制當地的日本企業拋售公司資產，以賠償二戰時被強迫勞動的受害者們。兩國嫌隙再加深。

案件源於韓國最高法院在2018年時，破天荒裁決日本製鐵需向4名戰時強迫勞動受害者支付每人1億韓元的賠償金。日本製鐵在韓國企業浦項鋼鐵持有大量股份，近期大邱地方法院判決，該公司能出售日本製鐵的股份，用以賠償。日本官房長官菅義偉則警告說，如果韓國真的採取動作，「日本會盡全力反擊。」

韓國外交部則表示，已準備好面臨接踵而來的報復行動。國民大學教授李元道無奈表示，這又是一場沒有結果的爭議，「日韓兩國只是在為了自己的面子爭吵。」日本認為與韓國的戰後賠償已於1965年的《韓日基本條約》中解決，該條約使雙方關係正常化並建交。但韓國顯然不這麼認為，屢向日方聲討正義。

雙方屢起衝突

據《日本時報》報導，2019年3月雙方曾大打貿易戰，日本限制韓國高科技產業需要的原料出口。專家認為，如果韓國法院執行資產出售一事，毫無疑問日本將對韓國進行報復，例如將其貿易夥伴名單中剔除。

李元道表示，如果日韓雙方中止貿易合作，韓國工業將大受打擊。專家們還指出，日本銀行向韓國公司投資約420億美元的資金也可能抽離，還可能提高關稅和限制簽證等。仁荷大學教授南昌喜則表示，韓國可能會以終止《日韓軍事情報保護協定》反擊。

【更多精采內容，詳見

韓國 日本 二戰

延伸閱讀

韓國第一大眼用藥廠簽約 生科老闆內線交易買股遭起訴

日本資深總裁砲轟大學生連遞名片都不會 網友反批他封建

飯店推陸上郵輪假期 在台也能感受道地日本文化

美成這樣合法嗎！韓國IG潮模髮型範本，木馬卷、旁分鎖骨髮、焦糖米棕色...多款髮型必收藏！

相關新聞

日本資深總裁砲轟大學生連遞名片都不會 網友反批他封建

永守重信批評現在的大學畢業生簡直「一無是處」。他重話痛批，「要求能迅速戰鬥的畢業生，難道有罪嗎？」受訪內容播出後，引來日本大批網友不滿，認為永守重信太過封建，提出像軍人教條那樣的用人原則，不僅過時而且有害。

諾基亞投訴聯想專利侵權 美國ITC發起調查

美國國際貿易委員會（ITC）於當地時間4日表示，針對諾基亞提出的專利侵權投訴，已著手對聯想集團生產的某些電腦、平板電腦和...

韓日掀起歷史爭議 區域經濟陷動盪

韓國法院裁決日本企業需再對戰時受害者賠償，日本、韓國起爭議，再掀貿易戰危機！近期大邱地方法院判決，韓國「浦項鋼鐵」需出售「日本製鐵」股份，用以賠償戰時受害者。日本官房長官菅義偉警告，「如果執行，日本會盡全力反擊。」韓國則表示已做好準備，將會反制。

【外媒綜合】美元陰鬱來了？疫情正考驗全球對美元的信心

當今年3月新冠肺炎疫情爆發，導致經濟驟停、股市重挫之際，全球投資人與企業界都搶進一種他們唯一信任的貨幣：美元。

新冠疫情衝擊 恐壓垮韓國中小企業最後一根稻草

依據經濟合作暨發展組織(Organization for Economic Cooperation and Development, OECD)於2019年的「國際勞動統計」，在全球工時爆表的國家中，除了墨西哥與哥斯大黎加位於中美洲，多數都集中在亞洲地區，其中，新加坡、韓國、台灣都名列前茅。

台北101模型亮相芝加哥建築中心 展現台灣之美

芝加哥為美國建築之都，在駐芝加哥辦事處促成下，芝加哥建築中心（CAC）首度接受外來捐贈，8月起長期展出台北101的大型模...

投資人急尋避險 黃金現貨首度衝破2,000美元

國際油價周二（4日）收漲，黎巴嫩首都貝魯特一座港口倉庫同日驚傳爆炸，引發市場對地緣政治情勢不穩的擔憂。黃金現貨飆破2,0...

蘋果能源股拉抬 美股震盪收高

投資人等待美國政府祭出更多振興經濟措施同時，美股今天在蘋果公司股價與能源股拉抬下震盪收高，不過漲幅因美國國際集團（AIG...

罰完臉書後FTC再出手！推特可能挨罰2.5億美元

社群媒體推特表示，可能將面臨美國當局最高達到2.5億美元的罰款，原因是遭控濫用旗下用戶的電話號碼和電子郵件來投放廣告。

疫情拖垮油價 英國石油單季大虧4954億元

英國石油公司（BP Plc）今天公布，第二季淨虧損近168億5000萬美元（約新台幣4954億元）。歸咎於2019冠狀病...

美股早盤小跌 新一輪刺激方案持續協商

美股早盤4日小跌，在平盤附近狹幅波動，美國國會則持續協商新一輪刺激方案。

日本UNIQLO與GU購物紙袋 擬9月起收費

日本從7月1日起實施塑膠購物袋收費新制，而提供免費購物紙袋的日本平價服飾品牌UNIQLO與GU，擬從9月起不再提供免費的...

熱門新聞

貝魯特大爆炸50死2700傷 可能是港區爆裂物造成

黎巴嫩首都貝魯特2750公噸硝酸銨大爆炸 增至78死近4000傷

李開復：美強迫收購TikTok還收中間費 不可思議

時代變了?俄國米格31緊急升空攔截挪威戰機

終於！東京新冠檢測站捨棄傳真機 改用電腦通報結果

黎巴嫩首都爆炸案 川普：美國認為是恐攻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。