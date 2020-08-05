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日本資深總裁砲轟大學生連遞名片都不會 網友反批他封建

聯合新聞網 / 綜合報導
日本電產社長永守重信發明電動馬達，圓了創業夢，他以熱情及凡事講究第一的精神，成功打造年營業額數十億美元跨國企業，近日卻因一番言論引來網友兩極評論。路透
日本電產社長永守重信發明電動馬達，圓了創業夢，他以熱情及凡事講究第一的精神，成功打造年營業額數十億美元跨國企業，近日卻因一番言論引來網友兩極評論。路透

現年75歲的日本電產(Nidec)會長永守重信近日在受訪時，重話砲轟時下日本的大學生，認為他們在出社會後很多基本知識都不會，甚至不知道如何發名片。此番言論引來日本網友回應兩極，有人認可但有人認為這樣的說法太過封建。

日本電產社長永守重信發明電動馬達，圓了創業夢，他以熱情及凡事講究第一的精神，成功打造年營業額數十億美元Nidec的跨國企業。近日抱怨學生即便從商學院畢業，對商業管理和稅收仍是一無所知，「每年都有數百人從大學畢業，但他們甚至不知道如何發名片。」受訪內容引來網友不滿，認為永守重信應該去開一家人力資源公司，而不是單純做企業的董事長。

根據日媒IT Media報導，永守重信近日受訪時表示，公司目前已錄取了逾九千名的大學生，他們都是從日本的大學畢業，但連基礎的電產稅金是什麼都不知道，基本禮儀也不會應對，大多數學生偏離日本價值教育，這根本是錯誤的，這種弱化的現象即便日本政府花再多錢在教育、文化、體育和相關技術部門，都沒有改變的跡象。他甚至透露想自辦一所大學，讓大學教育更加符合學以致用的理想。

永守重信批評現在的大學畢業生簡直「一無是處」。他重話痛批，「要求能迅速戰鬥的畢業生，難道有罪嗎？」受訪內容播出後，引來日本大批網友不滿，認為永守重信太過封建，提出像軍人教條那樣的用人原則，不僅過時而且有害。

有日本網友認為：「大學不是在專門的教育場所中，教授商業禮節的地方」，也有人舉京都高等科技大學與京都大學為例：「在京都大學不教英語會話，更不用講名片。對於京都大學而言，獲得諾貝爾獎至關重要，而不是如何展示名片和業務。大學的目的是完全不同的，兩者的存在對日本都是有利的。」

但也有自稱35歲，雄心勃勃的網友認為，永守重信的言論相當有幫助，在日本大量招聘應屆畢業生，公司重視的是溝通和合作的能力。還有人建議，永守重信的公司應該給予大量的實習機會，讓學生在畢業前就能學習到實用的職場知識。

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