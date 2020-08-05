迪士尼罕見出現虧損…但現有1億付費訂戶 盤後股價上漲

迪士尼（Disney）周二（4日）公布止於6月27日的上季財報，出現2001年以來首見的季度虧損47.2億美元，主要是全球各國關閉公共空間以控制疫情重創該公司大多數業務。

迪士尼營收大減42%至117.8億美元，不如預期的123.7億美元。因關掉海外20個頻道，迪士尼對其國際頻道資產減記值達到49.5億美元，而主題樂園因疫情關門，衝擊公司營業利益達35億美元。

直效行銷與國際事業（DTCI）是唯一營收高於去年同期的部門。迪士尼說，包括Disney+和Hulu在內的跨平台總體付費訂戶有1億，其中一半以上訂用Disney+串流服務，截至上季底，距推出還不滿半年就有5,750萬訂戶。

上季調整過後的每股盈餘0.08美元，優於市場預期的虧損0.64美元。

迪士尼股價在盤後交易先跌後漲，攀升5.6%。

迪士尼同時宣布因新冠疫情遲遲未能在傳統電影院上映的《花木蘭》，將直接改在串流平台Disney+放映。另外將要推出取名「Star」的全新國際串流服務。

彭博資訊說，迪士尼這些新動作，顯示在疫情影響其傳統事業之際，公司營運更加向串流部門傾斜。

迪士尼說，《花木蘭》將以29.99美元定價，提供美國Disney+訂戶自9月4日起開始串流收看。加拿大、澳洲、紐西蘭以及部分西歐地區的訂戶，也能以些微不同的價格付費收看。

迪士尼執行長Bob Chapek表示，這是一次性的上映決定，不是整體的發行策略改變。《花木蘭》的電影院上映管道還沒有全然放棄。