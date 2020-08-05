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投資人急尋避險 黃金現貨首度衝破2,000美元

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
黃金現貨衝破2,000美元，因超低利率環境和市場期待美國推出更多抗疫措施，提高了黃金的吸引力。路透
黃金現貨衝破2,000美元，因超低利率環境和市場期待美國推出更多抗疫措施，提高了黃金的吸引力。路透

國際油價周二（4日）收漲，黎巴嫩首都貝魯特一座港口倉庫同日驚傳爆炸，引發市場對地緣政治情勢不穩的擔憂。黃金現貨飆破2,000美元，超低利率環境和市場期待美國推出更多抗疫措施這兩項因素，提高了黃金的吸引力。

●國際油價漲至近兩周來高點

紐約原油期貨終場上漲1.68%，結算價報每桶41.7美元。布蘭特原油上漲0.63%，結算價報每桶44.43美元。這兩大原油指標都在盤中觸及3月以來高點。

黎巴嫩首都貝魯特市中心附近一處港口倉庫4日發生爆炸，造成50多人喪生和2,750人受傷。黎巴嫩內政部表示，初步消息顯示，港口倉庫中存放多年的高度爆裂物硝酸銨發生爆炸，但沒有立刻說明這是事故或是遭到襲擊。

市場期望美國有望達成新一輪紓困方案，以及在遏制疫情上取得進展，這也有助推升油價上漲。

OANDA高級市場分析師莫亞說：「上漲原因包括美國有望談成紓困方案，和最新數據顯示製造業活動在6月持續復甦。」他指出，亞洲、歐洲以及美國的製造業數據均優於預期。

參院民主黨領袖4日表示，民主黨議員和白宮就新一輪援助計畫的磋商，已朝正確方向前進，儘管雙方仍有很大的分歧。

美國石油學會（API）公布最新數據，美國原油庫存在上周驟降860萬桶至5.2億桶，降幅大於分析師預估的300萬桶。

●黃金現貨漲破2,000美元 避險情緒帶動

國際黃金現貨4日勁揚2.14%，收在每英兩2,019.21美元，漲幅為42.23美元，投資者仍密切關注新一輪紓困方案的談判進展，認為這項刺激方案是提振經濟的關鍵。

渣打銀行分析師庫柏說：「避險買盤推升金價首度突破2,000美元，原因包括美元下探兩年多前的低點、負實質利率跌至2013年的水準，以及市場預期美國推出新一輪紓困措施的預期升高。」

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn認為：「投資人想要安全，而黃金就是安全（資產），因美債利率不再上漲。」

即使金價再創新高，仍有很多人預測金價還有大幅上漲的空間。高盛預估，黃金可能攻上2,300美元，因投資人「正在尋找新的儲備貨幣」。RBC資本市場預估，金價有40%機率上漲至3,000美元。

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