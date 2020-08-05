台積電ADR周二上漲1.57% 聯電ADR跌1.65%

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周二隨美股大盤收漲，漲幅1.57%，較台北交易股價溢價11.01%。聯電ADR周二轉為下跌，跌幅1.65%。

道瓊工業指數4日收盤上漲164.07點，漲幅0.62%，報26,828.47點；標普500指數上漲11.90點，漲幅0.36%，報3,306.51點；那斯達克指數上漲38.37點，漲幅0.35%，報10,941.17點。

費城半導體指數收盤上漲1.49%。

以下是台股ADR各股周二收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 4.76 -1.04

中華電 CHT 36.63 +0.55

台積電 TSM 80.19 +1.57

聯電 UMC 4.16 -1.65

資料來源：彭博資訊

台積電 台股 半導體

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