澳央行一如預期 維持利率和公債殖利率目標不變於0.25％
澳洲央行一如預期維持利率和公債殖利率不變，看好目前政策和財政支持措施可支持經濟復甦。
澳洲央行洛威將現金利率和3年期債券殖利率目標都維持於0.25%，符合大部分經濟學家所料。 澳洲3年期公債殖利率一直與0.25%的目標水平相當。不過最近幾周殖利率比目標水準高出一點。有鑒於此，央行明日將在二級市場買入公債，以確保3年期國債殖利率繼續與目標水平保持一致。
澳洲央行聲明說：「這種寬鬆政策將視需要保持下去。在實現充分就業的努力取得進展之前，貨幣政策委員會不會上調現金利率目標，同時也相信通膨率會持續保持在2%-3%的目標區間之內。」
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