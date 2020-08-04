果然是股神！巴菲特的蘋果投資已三倍翻 現值三家鴻海

股神巴菲特的波克夏公司四年來大舉投資蘋果股票，近來因蘋果股價屢創新高，目前持股價值超過1,000億美元，以取得成本350億美元計算，已經三倍翻，若以鴻海市值367億美元計算，相當於三家鴻海。

蘋果股價周一（3日）盤中再創新高，攀抵446.546美元，收盤回落到435.75美元，市值繼續保持上周五取得的冠軍寶座，仍居全球上市公司之最，來到1.82兆美元，與第二名沙烏地阿拉伯國家石油公司（ARAMCO）的1.76兆美元，再拉開距離。

根據去年波克夏致股東信函的說明，波克夏在2016年到2018年之間，花費大約350億美元取得蘋果2.5億股，後來賣出一些，最近的持股數為2.45億股。以此持有部位，現在價值約1,068億美元。

波克夏投資組成中占最多的蘋果股票，是名副其實金雞母；第二大投資美國銀行（BofA）目前市值約只有250億美元。