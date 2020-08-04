谷歌母公司發債100億美元大家搶 成本歷來最低

字母公司（Alphabet）周一（3日）在投資等級的公司債市場借貸100億美元，這是谷歌母公司有史以來最大發債規模，融資成本為歷來最低。

在這100億美元裡，有10億美元是票面利率0.45%的五年期債券，這是自蘋果公司2013年發行規模15億美元、票面利率0.45%的五年期債券後，同年期公債的最低利率。

因為低利率環境以及聯準會持續購債以支持公司債發行，投資人對字母公司的債券展現強勁需求。根據路孚特IFR，共吸引到逾310億美元標單。先前，字母公司最低票面利率是2014年時發行10億美元債券的1.25%。

BrownAdvisory固定收益部門主管Tom Graff說：「在這個時期，極端高品質的發債者---字母是其中之一---很搶手。因為許多買主的錢需要短期、毋須擔心安危的去處。你還能拿到財政部五年期債券殖利率的兩倍（收益）。」