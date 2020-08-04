快訊

羅霈穎疑猝死家中 鑑識人員採證完畢遺體送二殯暫存

國際油價上漲 金價從歷史新高回落 銅價收高

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

國際原油價格創下近兩周來最大漲幅，追隨美股走強之勢，美國、歐洲和亞洲的經濟數據表明，疲軟的需求顯現出一線生機；金價從新高價位滑落，經濟數據推高美國股市且拉抬美元。以下是整理自彭博的商品行情：

●油價反彈

9月交割的西德州中級原油（WTI）漲74美分，收於每桶41.01美元。10月布蘭特原油價格上漲63美分，收於每桶44.15美元。

Tradition Energy的市場研究副總裁Gene McGillian表示，「如果經濟活動繼續加強，那麼將導致需求增加，進而為市場提供支持。」

不過，石油輸出國組織及其盟國從本月開始收縮減產力度的決定阻止油價進一步走高。OPEC+8月份的石油日產量將比7月增加150萬桶左右。俄羅斯上個月已經稍微提高了產量。此外，在全球冠狀病毒病例超過1800萬、需求前景黯淡的背景下，原油期貨仍難以在每桶40美元以上大幅反彈。

摩根大通分析師指出，越來越多的證據表明石油需求復甦正在失去動力。報告中說，隨著旅行相關指標已經停滯不前，全球石油消費量可能在每天約9000萬桶左右達到新平衡，而之前預期的數字為1億桶左右。

●金價從歷史高位回落

紐約時間下午1:42，現貨金價跌0.2%，至每英兩1,972.74美元；盤中曾創歷史新高1,988.40美元。紐約商品交易所12月黃金期貨收盤持平，報1,986.30美。

法國巴黎銀行表示，由於美元疲軟和全球經濟長期動盪，回調可能是有限的。

金價7月上漲11%，是2012年以來最大月漲幅。

周一的經濟數據推高銅和其他工業金屬，抹去早盤跌幅。倫敦金屬交易所3個月銅期貨上漲1.2%，至每噸6,490美元。

金價 油價

延伸閱讀

中油回補成本 國際油價跌、國內汽油漲0.1元

金價連九日漲不停　美原油庫存下滑 激勵油價漲逾1%

金價刷新紀錄後持穩 需求疑慮拖累油價小跌

金價盤中觸及2,000美元 高盛看好一年後上2,300

相關新聞

影／SpaceX成功返地球 降落佛羅里達外海

SpaceX「天龍號」（Crew Dragon）太空艙週日（8月2日）成功躲過熱帶風暴「伊薩亞斯」（Isaias），將兩名太空人順利載回地球，完成人類史上第一次完全由私人企業執行的國際太空站（International Space Station）往返任務。

美股收紅 那指再創新高

市場關注華府政壇磋商聯邦紓困案的同時，在微軟公司可能購併影音平台TikTok的推升下，美股那斯達克指數今天再創新高

亞洲7月製造活動溫和回升 台灣重返景氣榮枯線50以上

最新數據顯示，亞洲製造業景氣7月溫和回升，其中日本與南韓萎縮幅度放緩，台灣則重返榮枯線50以上。

油國放鬆減產力道 油價有壓

紐約油價3日一度跌破每桶40美元大關，因石油輸出國組織和夥伴國（OPEC+）8月開始縮小減產規模，讓更多石油進入市場，引...

美製聚苯醚 中反傾銷調查

大陸商務部昨天透過官網宣布，決定即日起對原產於美國的進口聚苯醚進行反傾銷立案調查。聚苯醚是一種耐熱性極高的聚合物，用於汽...

美紓困案難產 拖累全球復甦

美國聯邦政府對每位有投保的失業勞工每周加發600美元給付措施，已於7月31日到期，但國會與白宮迄未敲定新一輪的擴張支出計...

全球燃煤發電容量 首見下滑

由於煤電廠加速退役，加上新冠肺炎疫情造成各地暫停新建煤電廠，全球燃煤發電容量在今年上半年下滑，儘管幅度不大，但為歷來首見...

陸AI業者 控蘋果侵權

中國大陸人工智慧（AI）業者上海智臻網絡科技公司取得類似蘋果語音助理Siri的專利後，已在上海控告蘋果公司侵害其專利權，...

安謀收購案 傳三星參一腳

南韓三星電子據傳正準備加入軟銀集團旗下的安謀（Arm）收購之爭，三星將以股權投資的形式，以取得安謀小部分股權。

日小七母公司大砸210億美元 併購美商

連鎖超商「小七」的母公司日本Seven & i控股公司，已同意以210億美元現金，收購美國馬拉松石油（Marathon ...

美兩大零售品牌 聲請破產

美國又有兩家零售業者因不敵新冠肺炎疫情的衝擊而倒下，美國最老牌百貨公司羅德與泰勒（Lord & Taylor）、與Men...

特斯拉試產新款Model Y

科技網站Electrek引述知情人士報導，電動車大廠特斯拉（Tesla）已開始試產長續航後輪驅動（Long Range ...

熱門新聞

英國海灘現不明生物屍體 身長4.5公尺有毛還有鰭肢

日本「60年後長成森林」的大樓 網友分享現今驚人樣貌

女狂舔迴轉壽司遭網批缺德 怒轟新冠肺炎下毫無衛生意識

美禁抖音只因青少年跳舞威脅國安？ 專家指背後原因是它

只有白飯和梅乾的便當近200元 他嘗鮮直呼真的非常出眾

少女種田弄丟已故祖父戒指 9個月後發現竟剛好套在大蒜上

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。