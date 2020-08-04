國際油價上漲 金價從歷史新高回落 銅價收高

國際原油價格創下近兩周來最大漲幅，追隨美股走強之勢，美國、歐洲和亞洲的經濟數據表明，疲軟的需求顯現出一線生機；金價從新高價位滑落，經濟數據推高美國股市且拉抬美元。以下是整理自彭博的商品行情：

●油價反彈

9月交割的西德州中級原油（WTI）漲74美分，收於每桶41.01美元。10月布蘭特原油價格上漲63美分，收於每桶44.15美元。

Tradition Energy的市場研究副總裁Gene McGillian表示，「如果經濟活動繼續加強，那麼將導致需求增加，進而為市場提供支持。」

不過，石油輸出國組織及其盟國從本月開始收縮減產力度的決定阻止油價進一步走高。OPEC+8月份的石油日產量將比7月增加150萬桶左右。俄羅斯上個月已經稍微提高了產量。此外，在全球冠狀病毒病例超過1800萬、需求前景黯淡的背景下，原油期貨仍難以在每桶40美元以上大幅反彈。

摩根大通分析師指出，越來越多的證據表明石油需求復甦正在失去動力。報告中說，隨著旅行相關指標已經停滯不前，全球石油消費量可能在每天約9000萬桶左右達到新平衡，而之前預期的數字為1億桶左右。

●金價從歷史高位回落

紐約時間下午1:42，現貨金價跌0.2%，至每英兩1,972.74美元；盤中曾創歷史新高1,988.40美元。紐約商品交易所12月黃金期貨收盤持平，報1,986.30美。

法國巴黎銀行表示，由於美元疲軟和全球經濟長期動盪，回調可能是有限的。

金價7月上漲11%，是2012年以來最大月漲幅。

周一的經濟數據推高銅和其他工業金屬，抹去早盤跌幅。倫敦金屬交易所3個月銅期貨上漲1.2%，至每噸6,490美元。