台積電ADR止跌 溢價近12%

台積電ADR（TSM）周一微漲不到0.1%收在78.95美元，較台北交易股票溢價高達11.7%，費城半導體指數大漲1.9%。

聯電ADR大漲逾14%。聯電逆勢獲高盛證券升評，樂觀28奈米動能優於預期，將評級調高到「買進」，聯電周一在台北股價大漲逾6%。

道瓊工業指數周一上漲236.08點至26,664.40點，漲幅0.9%。標普500指數上漲23.49點至3294.61點，漲幅0.7%。納斯達克綜合指數上漲157.52點，至10902.80點，漲幅1.5%，再刷新7月20日寫下的歷史紀錄。

台灣加權股價指數周一大跌151.77點收12,513.03點。台積電跌近1%，收425元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 70.79 -3.99 71.60 -1.14

中華電 CHT 107.22 -1.22 108.00 -0.72

台積電 TSM 464.75 +0.08 416.00 11.72

聯電 UMC 24.90 +14.32 23.80 4.62

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價