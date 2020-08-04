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美製聚苯醚 中反傾銷調查

聯合報 / 記者蔡敏姿／綜合報導
美國貿易代表賴海哲與大陸副總理劉鶴（見圖）有望在八月舉行會晤，評估雙方履行美中第一階段貿易協議的實際情況。 （新華社）
美國貿易代表賴海哲與大陸副總理劉鶴（見圖）有望在八月舉行會晤，評估雙方履行美中第一階段貿易協議的實際情況。 （新華社）

大陸商務部昨天透過官網宣布，決定即日起對原產於美國的進口聚苯醚進行反傾銷立案調查。聚苯醚是一種耐熱性極高的聚合物，用於汽車和電子產業。

大陸商務部指出，六月廿三日收到南通星辰合成材料的反傾銷調查申請，並據審查結果，決定自八月三日起，對原產於美國的進口聚苯醚，進行反傾銷立案調查。

新浪財經報導，聚苯醚主要用途為注塑、擠塑、合金等，產品廣泛應用在光伏、汽車、通信、電子電器、水處理、醫療器械等領域。全球聚苯醚產能主要集中在美國GE塑料公司，占全世界比重百分之七十。

香港南華早報日前引述消息人士說，美國貿易代表賴海哲與大陸副總理劉鶴有望在八月舉行會晤，評估雙方履行美中第一階段貿易協議的實際情況。但在此之前，美中雙方在經貿領域仍過招不斷。

反傾銷 香港 劉鶴

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