安謀收購之爭又出現勁敵！ 三星電子傳欲入股

南韓三星電子據傳正準備加入安謀（Arm）收購之爭，三星將以股權投資的形式，取得安謀小部份股權。

韓國時報報導，南韓半導體業界高層3日說：「三星電子正考慮收購安謀小部分股權，預估介於3%至5%。」他指出，三星在這場收購競賽採取的行動，將與先前收購荷蘭半導體設備商艾司摩爾（ASML）股權的方式有異曲同工之妙，「如同三星先前透過收購ASML股權以鞏固合作關係，三星盼藉由取得安謀股份來減少授權金。」

三星在2012年以7,664億韓元（6.42億美元），收購ASML 3%的股權，ASML是全球最大微影設備供應商，並在極紫外光（EUV）微影設備掌握獨家優勢。

市場盛傳三星和蘋果、輝達（Nvidia）等科技巨擘都試圖收購安謀，盼藉此攻入半導體市場取得較大優勢。但研調機構Objective Analysis半導體分析師Jim Handy則認為，安謀將被無廠半導體組成的集團，或Rambus、益華（Cadence）及新思科技（Synopsys）等智慧系統設計公司併購，原因是這些企業都類似安謀，透過IP授權帶來營收。