快訊

另類不對稱作戰：反制共軍航艦戰鬥群的想定

邊境沒採檢恐疫情失守？張上淳：那台灣早失守

聽新聞
test
0:00 / 0:00

紐國失業人口增 無力繳房貸拋售

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
紐西蘭的經濟遲遲未復甦，民眾面臨失業及失去房子的雙重打擊。（photo by Twitter）
紐西蘭的經濟遲遲未復甦，民眾面臨失業及失去房子的雙重打擊。（photo by Twitter）

紐西蘭失業率居高不下，民眾付不出貸款拋售房屋，釀金融市場危機！人口約500萬的紐西蘭有近14萬人在疫情期間延後繳納貸款，金額高達442億紐幣（約8000億新台幣）。大部分的人至今仍面臨失業的窘境，紐西蘭央行「紐西蘭儲備銀行」正在考慮延長貸款假期。但也有經濟學家認為房市不會崩跌太嚴重。

房市陷危機

根據《Newshub》報導，紐西蘭政府因應疫情，3月時給予民眾貸款延後繳納的「貸款假期」，即將在9月到期。從維珍航空機師變成球場管理員的布蘭登與妻子就是一例，他們的生活型態徹底被疫情改變。他說：「我與老婆都因為疫情失去了工作，所以我們還要花一點時間賺錢，才有辦法支付房貸。」

「我們認為把房子賣掉可能是權衡之後最好的方法。」布蘭登無奈說道。人口約500萬的紐西蘭有將近14萬人在疫情期間申請貸款延後繳納，金額高達442億紐幣（約8000億新台幣）。大部分的人至今仍面臨失業的窘境，紐西蘭央行「紐西蘭儲備銀行」正在考慮延長貸款假期，將在幾週內做出決定。

經濟未復甦

世界經濟未復甦的情況下，紐西蘭也深受其害。紐西蘭農漁業發達，經濟上相當依賴出口，包括羊肉、奶製品和粗羊毛的出口值都為世界第一。據《stuff》報導，澳盛銀行執行官華森也表示：「造成房屋貸款最嚴重的問題是失業率太高。」

經濟學家戴維森則表示，房屋價格崩跌的幅度可能不像某些人所預期的那樣慘烈。他說：「我們一直認為5到7％似乎比較貼近現實。」他說，許多農村並不依賴旅遊業，這些地區受到的影響可能很有限。

【更多精采內容，詳見

紐西蘭 疫情

延伸閱讀

比利時男疑染疫數月才確診 張上淳：紐西蘭也有類似個案

低利率助買房？九成購屋者挑房貸最在乎這件事

紐西蘭總理挺台參與世衛 蔡總統推文感謝

紐西蘭跟進美加英澳 中止港引渡協議

相關新聞

影／SpaceX成功返地球 降落佛羅里達外海

SpaceX「天龍號」（Crew Dragon）太空艙週日（8月2日）成功躲過熱帶風暴「伊薩亞斯」（Isaias），將兩名太空人順利載回地球，完成人類史上第一次完全由私人企業執行的國際太空站（International Space Station）往返任務。

亞洲7月製造活動溫和回升 台灣重返景氣榮枯線50以上

最新數據顯示，亞洲製造業景氣7月溫和回升，其中日本與南韓萎縮幅度放緩，台灣則重返榮枯線50以上。

紐國失業人口增 無力繳房貸拋售

紐西蘭失業率居高不下，民眾付不出貸款拋售房屋，釀金融市場危機！人口約500萬的紐西蘭有近14萬人在疫情期間延後繳納貸款，金額高達442億紐幣（約8000億新台幣）。

美金200~600元? 兩黨拉鋸失業津貼 紓困案膠著

最新一輪疫情紓困法案陷入膠著，民主黨籍眾院議長波洛西(Nancy Pelosi )、財政部長米努勤(Steven Mnuchin)互相指責。事實上，對於再度發放1200元紓困現金支票給民眾，兩黨之間已有共識，癥結所在則額外失業津貼是否繼續發放每周600元，還是有所減少。民主黨方面反對在協議未達成前，暫時續發600元失業津貼。

【WSJ】微軟傳要買下美國TikTok 打什麼算盤？

微軟執行長納德拉2014年上任以來，一直聚焦為企業客戶打造產品與服務，但媒體盛傳微軟正洽談斥資數十億美元，向中國大陸的字節跳動公司買下影片分享App「TikTok」的美國事業，似乎有意跨足消費者社群媒體領域，究竟背後有何盤算？

蘋果還不夠看 知名投資人看好這兩家晶片股表現

大型科技公司蘋果（Apple）今年來已帶領科技股上漲，蘋果股價也在今年勁揚約45%，在上周五（31日）受強勁的財報帶動，再創新高價位。

黃金現、期貨雙雙創下歷史新高 現貨直逼2,000美元大關

黃金現貨和期貨今天開盤雙雙創下新高價位，其中現貨價逼近每英兩2,000美元，反映在新冠肺炎疫情肆虐下，避險投資需求未退。

不敵疫情！美國成立近200年最老百貨公司也聲請破產

美國最老牌百貨公司羅德與泰勒（Lord & Taylor）2日聲請破產保護，新冠肺炎疫情拖垮這家力圖改造的公司。羅德與泰勒由兩名英國移民於1826年在曼哈頓成立，以高檔時尚精品和奢華的假日櫥窗展示著稱。

憂心危及安全 澳洲情報機構調查TikTok

美國總統川普表示將禁止快速竄紅的社群媒體TikTok在美國營運後，澳洲政府也加緊注意TikTok，據報導總理莫里森已指示...

傳母公司字節跳動傾向獨立分拆TikTok 不願讓微軟收購

香港南華早報2日援引一位知情人士消息報導，相較於出售給微軟，字節跳動（Bytedance）更傾向於將「海外版抖音」Tik...

歐元稱霸新貨幣？ 專家：美元難撼動

儘管歐元前景看好，美元持續走跌，專家一致認為，美元在未來仍能維持其貨幣霸主的地位。美國處理疫情失利導致美元疲軟，歐盟則因為通過振興方案而聲勢大振，但因為美元流通性大，早已深具優勢，再加上歐盟缺乏龐大的低風險債券市場，在短時間內不可能取代美元。

印媒：一家蘋果代工廠 擬將六條產線由大陸遷往印度

全球企業正透過分散供應鏈來降低生產基地的風險，大舉移出中國大陸。印度時報2日引述知情人士報導，蘋果公司的一家代工業者正考...

熱門新聞

日本美女徵軟飯情人萬人求包養 不用洗衣煮飯唯一條件竟是這個

英國海灘現不明生物屍體 身長4.5公尺有毛還有鰭肢

日本「60年後長成森林」的大樓 網友分享現今驚人樣貌

愛情長跑16年 芬蘭總理出嫁

川普討厭抖音 記恨造勢大會人潮稀落

印媒：一家蘋果代工廠 擬將六條產線由大陸遷往印度

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。