紐國失業人口增 無力繳房貸拋售

紐西蘭失業率居高不下，民眾付不出貸款拋售房屋，釀金融市場危機！人口約500萬的紐西蘭有近14萬人在疫情期間延後繳納貸款，金額高達442億紐幣（約8000億新台幣）。大部分的人至今仍面臨失業的窘境，紐西蘭央行「紐西蘭儲備銀行」正在考慮延長貸款假期。但也有經濟學家認為房市不會崩跌太嚴重。

房市陷危機

根據《Newshub》報導，紐西蘭政府因應疫情，3月時給予民眾貸款延後繳納的「貸款假期」，即將在9月到期。從維珍航空機師變成球場管理員的布蘭登與妻子就是一例，他們的生活型態徹底被疫情改變。他說：「我與老婆都因為疫情失去了工作，所以我們還要花一點時間賺錢，才有辦法支付房貸。」

「我們認為把房子賣掉可能是權衡之後最好的方法。」布蘭登無奈說道。人口約500萬的紐西蘭有將近14萬人在疫情期間申請貸款延後繳納，金額高達442億紐幣（約8000億新台幣）。大部分的人至今仍面臨失業的窘境，紐西蘭央行「紐西蘭儲備銀行」正在考慮延長貸款假期，將在幾週內做出決定。

經濟未復甦

世界經濟未復甦的情況下，紐西蘭也深受其害。紐西蘭農漁業發達，經濟上相當依賴出口，包括羊肉、奶製品和粗羊毛的出口值都為世界第一。據《stuff》報導，澳盛銀行執行官華森也表示：「造成房屋貸款最嚴重的問題是失業率太高。」

經濟學家戴維森則表示，房屋價格崩跌的幅度可能不像某些人所預期的那樣慘烈。他說：「我們一直認為5到7％似乎比較貼近現實。」他說，許多農村並不依賴旅遊業，這些地區受到的影響可能很有限。

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