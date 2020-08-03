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美金200~600元? 兩黨拉鋸失業津貼 紓困案膠著

世界日報 / 記者顏伶如╱綜合報導

最新一輪疫情紓困法案陷入膠著，民主黨籍眾院議長波洛西(Nancy Pelosi )、財政部長米努勤(Steven Mnuchin)互相指責。事實上，對於再度發放1200元紓困現金支票給民眾，兩黨之間已有共識，癥結所在則額外失業津貼是否繼續發放每周600元，還是有所減少。民主黨方面反對在協議未達成前，暫時續發600元失業津貼。

兩黨協商人士2日輪番上電視向社會說明協商癓結。民主黨領軍談判的眾議長波洛西2日在美國廣播公司(ABC)「本周」(This Week)節目受訪時說，美國經濟受到新冠病毒疫情重創，究竟應該採取哪些策略計畫做為因應，民主黨與川普政府的看法並不相同。

她說，兩黨協商中雖然討論著疫情帶來的後續影響如何解決，「但事實上，我們必須先能打敗病毒。這點迄今無法取得共識。」

波洛西也說，民主黨方面希望繼續提供失業勞工7月31日已到期的每周600元額外失業津貼，但共和黨提議版本裡的金額卻只有每周200元，「這對於美國勞工家庭的需求來說，根本不夠。」

不過，代表白談判的財政部長米努勤稍後也接受「本周」節目訪問時，則否認紓困法案未過關是共和黨的責任。他說，自己跟白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)都願意每天跑國會山莊，與國會領袖見面討論，直到紓困法案協商取得共識為止。

他說，光是在這個周末期間，就與川普總統針對新一輪紓困法案的磋商，交談了八、九次之多。他表示，川普對於額外失業金貼發放到期，非常關切。

米努勤說，在某些案例當中，額外失業津貼金額超過勞工失業前的工資水準，導致勞工失去回到職場上班的動機。他說：「有些民眾的額外失業津貼的確拿太高了。」

對於額外失業津貼的金額多少，米努勤說：「應該要有平衡。」他表示，支持勞工度過難關、支持美國經濟都是有必要的，「可是，我們也應該小心謹慎，不要因此背負巨額債務。」

他說：「我們提出讓每周600元額外失業津貼暫時延長一周的提案，好讓我們有時間繼續討論長期解決之道，至少民眾不會斷然失去這筆錢。讓我感到意外的是，民主黨方面竟然不同意。他們堅持一定要推出規模龐大的法案才行。」

米努勤駁斥波洛西有關共和黨對於消滅病毒並不積極的指控。他說：「我們絕對同意，必須消滅病毒。」

眾院民主黨團提議，將撥款1兆元讓州政府、地方政府協助打擊新冠病毒。米努勤則說：「我們並不打算這麼做。」雙方在紓困案的金額數上也不同。共和黨堅持在1兆元上限，民主黨則認為遠遠不夠紓困。

國會將於本周休會到9月，這輪紓困法案勢必要在本周內完成立法，交由川普總統簽字。

失業 民主黨 共和黨

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