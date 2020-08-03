影／SpaceX成功返地球 降落佛羅里達外海
SpaceX「天龍號」（Crew Dragon）太空艙週日（8月2日）成功躲過熱帶風暴「伊薩亞斯」（Isaias），將兩名太空人順利載回地球，完成人類史上第一次完全由私人企業執行的國際太空站（International Space Station）往返任務。
5月30日SpaceX在佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）成功發射太空船，將美國國家航空暨太空總署（NASA）的太空人赫爾利（Doug Hurley）和班肯（Bob Behnken）送上國際太空站（ISS）。
完成了兩個月的任務後，「天龍號」昨晚緩慢飄離國際太空站，並在美東時間2日下午2時48分，以降落傘「濺落」（splash down）方式降落在佛羅里達州彭薩科拉（Pensacola）的外海。
太空船降落海面後，SpaceX任務控制中心透過無線電向兩位太空人道賀，赫爾利則回說：「這真是我們的榮耀和榮幸。」
「天龍號」成功返回地球，美國總統川普也在推特發推祝賀：「完成相當成功的兩個月任務後，能讓NASA太空人返回地球真是太棒了。謝謝你們！」
SpaceX完成這次里程碑後，預計數個月內就會開始定期載送太空人往返國際太空站，一舉超越波音（Boeing Co.），成為美國最具代表性的產、官合作太空探索範例。NASA 計畫以相同的運作模式將太空人送上月球表面，並以前進火星為終極目標。
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