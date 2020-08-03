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黃金現、期貨雙雙創下歷史新高 現貨直逼2,000美元大關

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
黃金現貨創下歷史新高後直逼2,000美元大關。路透
黃金現貨創下歷史新高後直逼2,000美元大關。路透

黃金現貨和期貨今天開盤雙雙創下新高價位，其中現貨價逼近每英兩2,000美元，反映在新冠肺炎疫情肆虐下，避險投資需求未退。

新加坡早上7:53，現貨金價一度上漲0.6%至1,988.40美元，現貨金價7月大漲11%，創下2012年來最大單月漲幅，反映美元走貶，美國實質公債殖利率創下歷史新低，策略師如今考慮美國公債以外的選擇，像是現金、授信、股利股和黃金。

紐約商品交易所交投最熱絡黃金期貨漲至2,009.50美元。

澳洲聯邦銀行分析師Vivek Dhar說：「從最強的反向關係來看，美國10年期公債實質殖利率下降，是最大推動主力。避險需求主要反映與全球新冠肺炎疫情和美中關係更加惡化相關的經濟成長疑慮。」

黃金現貨價漲至歷史新高 圖／擷自彭博
黃金現貨價漲至歷史新高 圖／擷自彭博

新冠肺炎 疫情 金價 美中關係

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