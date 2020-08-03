不敵疫情！美國成立近200年最老百貨公司也聲請破產
美國最老牌百貨公司羅德與泰勒（Lord & Taylor）2日聲請破產保護，新冠肺炎疫情拖垮這家力圖改造的公司。羅德與泰勒由兩名英國移民於1826年在曼哈頓成立，以高檔時尚精品和奢華的假日櫥窗展示著稱。
羅德與泰勒在維吉尼亞州里奇蒙聲請破產11章保護，在破產申請文件所列資產和債務各高達5億美元。
時尚新創公司Le Tote去年以7,100萬美元價碼，向美國老牌精品百貨薩克斯第五大道（Saks Fifth Avenue）的所有權人哈德遜灣公司（Hudson's Bay Company）收購羅德與泰勒百貨門市、品牌及電商網站的所有權。Le Tote 也聲請破產保護。
羅德與泰勒成為最近一個百貨公司受害者，疫情讓百貨公司和購物中心門可羅雀。服裝零售業者J.Crew和美國老牌高檔精品百貨Neiman Marcus都已在今年聲請破產。
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