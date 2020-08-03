不敵疫情！美國成立近200年最老百貨公司也聲請破產

面對政治人物施壓恢復已到期的每周600元額外失業津貼，以及挹注學校重啟的呼聲，兩黨議員1日罕見地加班在周末繼續協商紓困案；經過三個小時的折衝後，雙方都表示有進展，但分歧仍然很大，下周將繼續協商。磋商雙方代表也同意，額外失業津貼將會溯及既往。

2020-08-02 17:24