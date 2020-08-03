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7-11母公司砸大錢 210億美元買美國連鎖便利店Speedway

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
日本零售集團Seven & i Holdings以210億美元，收購美國煉油業者馬拉松石油公司旗下便利店Speedway。圖／取自Speedway官網
日本零售集團Seven & i Holdings以210億美元，收購美國煉油業者馬拉松石油公司旗下便利店Speedway。圖／取自Speedway官網

日本零售集團Seven & i Holdings同意以210億美元，重金收購美國煉油業者馬拉松石油公司（Marathon Petroleum）旗下便利店Speedway，想藉此在美國大展鴻圖。

Seven & i是全球最大便利商店加盟體系，透過總部設在美國的7-Eleven公司進行跨國營運，全球共擁有6.9萬家店，包括7-Eleven門市和日本的伊藤洋華堂（Ito Yokado） 超市，該公司周一（3日）發表聲明，期望收購Speedway的全現金交易可在明年第1季完成。

這是Seven & i Holdings歷來最大一筆交易，上次是三年前以33億美元買下Sunoco LP加油站和便利店，也是著眼於美國業務。

Seven & i Holdings執行長伊阪隆一（Ryuichi Isaka）自2016年上任以來，推動這家日本公司的廣泛整頓，焦點就是在拓展美國市場。上個會計年度，北美市場占銷售的比重約40%，高於五年前的大約三分之一。

知情人士3月說，馬拉松石油今年稍早就研擬出售Speedway，其業務型態是便利店與加油站比鄰而居一起經營，但Seven & i Holdings不肯出到220億美元。根據日經亞洲評論，加拿大的Couche-Tard與英國私募基金業者TDR資本公司據信也出價競爭。

馬拉松在內的美國大型石油業者至今都在為復甦掙扎，深恐第二波疫情迫使更多駕駛避免上路，尤其是在美國部分人口稠密的州。

馬拉松在今年首季有費用124億美元，在此同時暫停買回庫藏股並大砍支出達30%。該公司跟進一長串能源公司的作法，出售零售業務以專注生產燃油。

Speedway為全美第二大連鎖便利商店，門市數量自2011年以來大增至三倍，在36個州共有近4,000家。

Seven & i因日本便利店市場飽和而備感壓力，加上勞動人力緊絀，24小時營業的模式備受挑戰，這次砸重錢買Speedway，可能面臨快速獲利的壓力。但前頭有諸多挑戰。Speedway雖然受益於同時有加油站和便利店，但因為電動車興起，燃油汽車引擎的未來籠罩陰霾，Seven & i可能必須再投資設置充電站。

日本 加油站 便利商店 疫情 新冠肺炎 7-Eleven

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