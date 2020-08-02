歐元稱霸新貨幣？ 專家：美元難撼動

儘管歐元前景看好，美元持續走跌，專家一致認為，美元在未來仍能維持其貨幣霸主的地位。美國處理疫情失利導致美元疲軟，歐盟則因為通過振興方案而聲勢大振，但因為美元流通性大，早已深具優勢，再加上歐盟缺乏龐大的低風險債券市場，在短時間內不可能取代美元。

歐元可靠性提升

根據《金融時報》報導，自從新冠肺炎疫情爆發以來，美國因為處理疫情失當，導致其經濟持續衰退，連帶影響美元匯率價格不斷下跌。美元匯率光在7月份，就下跌了5%，顯見外界對於美國處理疫情能力與經濟前景並不看好。

不同於疲軟的美元，歐元自5月以來，面額已經成長了10%。歐盟於7月底通過的振興方案，更是替業界注入一劑強心針。歐盟各成員國決定要共同發起債券，讓資金開始流入歐盟，除了代表歐元的流通性開始增加，相較於美國，歐盟在危急時刻的表現似乎更為穩健，讓歐元的可靠性大大提升。

美元地位難撼動

但儘管美國政界的表現荒腔走板導致美元短期內不被看好，專家們仍認為美元會繼成作為世界主流貨幣。自二戰後，世界主要貿易與金融活動就以美元為主要流通貨幣。根據國際結算銀行的統計，全世界外匯市場約88%的交易，都會牽涉到美元，這讓其他央行在透過外匯進行避險操作時，很難選擇其他貨幣。

而外匯市場計價也多以美元作為基本對比貨幣，使得各國央行在試圖穩定自家匯率時，多選擇美元來進行市場操作。哈佛大學教授暨白宮前經濟顧問范高爾也表示，歐盟缺乏龐大的低風險債券市場，使得外界很難在尋求避險時，以歐元作為第一選擇。就算歐盟現在開始動作，也需要耗費很大的資源與時間，才能與美國財政部相抗衡。

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