庫克宣布 蘋果員工可在家工作至明年

世界日報 / 編譯組╱矽谷7月31日電
蘋果CEO庫克宣布員工可在家工作至少至明年。路透資料照片
蘋果CEO庫克宣布員工可在家工作至少至明年。路透資料照片

蘋果CEO庫克7月31日宣布，該公司的辦公室最快也要明年初才能重開，員工可在家工作至少至明年。臉書的查克柏格也在30日財報視訊會議上宣布，臉書不知何時才能重開辦公室，所以員工可以繼續在家工作。

蘋果和臉書是繼谷歌之後宣布繼續讓員工在家工作的。谷歌上周宣布，員工可在家工作至明年7月。自疫症爆發後，在家工作已成為科技公司的潮流，現矽谷三大公司的蘋果、臉書和谷歌進一步肯定這個潮流，也使這個潮流進一步改變辦公室的文化。

推特執行長多西(Jack Dorsey)兩個月前已宣布，讓他管理兩家公司Twitter和Square員工永久在家工作。

庫克31日在彭博電視說，因疫情影響，蘋果至少要到明年初，才會重開辦公室，之後會如何，要視疫情而定，特別是屆時會否有疫苗面世。

庫克又解釋說，蘋果專賣店是開是關，也視乎各店所在地區的疫情而定，疫情好轉就開，疫情變壞就關；蘋果上周就再關閉了在美國的14家專賣店。

查克柏格在30日的財報視訊會議上回答提問時表示，臉書的辦公室繼續關閉，而且不知什麼時候才能重開。

他還批評川普政府說：「如果我們的政府對疫情處理得好一點，臉書的員工就可以早一點回到辦公室上班。」

這不是查克柏格第一次批評川普政府處理疫情失當。本月16日，查克柏格與美國「抗疫隊長」佛奇(Dr. Anthony Fauci)進行網上對話時，他就對川普作出批評。

今年5月時，查克柏格曾說，臉書的辦公室將於本月6日重開。

在家工作 疫情 查克柏格 川普 矽谷

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