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震撼！立委受賄案 北檢聲押禁見4現任立委1黨主席

形象重創！艾倫透露不想幹了 長達17年節目恐告終

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
知名電視脫口秀主持人艾倫狄珍妮2019年3月參加網飛電影首映會，據稱「艾倫秀」負面新聞纏身，讓她打算收掉節目。美聯社
知名電視脫口秀主持人艾倫狄珍妮2019年3月參加網飛電影首映會，據稱「艾倫秀」負面新聞纏身，讓她打算收掉節目。美聯社

美國知名電視脫口秀主持人艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）近來屢被控旗下工作環境不佳，苛薄對待工作人員，母集團華納媒體正展開內部調查。每日郵報則指出，艾倫已向製作公司與華納表示她「受夠了」，準備把長達17年的節目收掉。

截至7月初，已有1名現任與10前員工跳出來，指控艾倫秀的工作環境「惡毒」，與螢光幕前的暖心正面形象有極大反差。雖然主要控訴指向三名資深製作人，當中包括性騷擾等不當行為，但部分前員工也說，艾倫對這些申訴視而不見。

每日郵報指出，艾倫告訴集團高層「她無法再做下去，唯一挽救她的個人品牌的辦法就是收掉這個節目」。艾倫近日才向工作人員發布備忘錄，稱她正「採取措施改善」工作人員所申訴的情況。

一名員工則指她想把責任全推給執行製作，「真相就是她對此一清二楚，這是她的節目，責任要追到她的身上…艾倫才是最終該被究責的人」，「隨便想就知道，她在道歉函說的事情完全沒意義。就是她打造出惡毒的文化，還允許這種現象維持很長一段時間」。

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