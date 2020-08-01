澳洲阻止數位壟斷 立法要臉書谷歌「付費給傳媒」

全球各國日益關注美國科技巨頭的數位壟斷情形，澳洲在7月31日公布強制谷歌（Google）與臉書（Facebook）付費給新聞媒體的法律草案，否則將面臨1000萬澳元（約713.8萬美元）罰款，法案預計今年內通過。

澳洲國庫長佛萊登柏格宣布這項「強制性行為準則」，而除了必須為內容付費外，還規範了包括用戶資料取得、演算法透明度、平台動態消息的內容排序跟搜尋結果等議題。

佛萊登柏格表示，法案在最後一輪磋商後會在未來幾周提交給國會。他指出，雖然這一準則最終將適用於任何數位平台，但初期會針對臉書與谷歌這兩家全球最有錢、最強大的公司。

谷歌迅速回應表示，對此法案「深感失望」，表示：「政府出重手進行干預，恐阻礙澳洲的數位經濟，並影響到我們能為澳洲民眾提供的服務。」臉書則稱正對法案進行評估，以了解對產業、臉書服務及對澳洲新聞生態的投資所帶來的影響。

澳洲的新聞集團與九號娛樂則對政府這一立法大為讚揚，新聞集團長董事長米勒認為，這宣告了「平台搭便車的日子即將結束」。

全球新聞媒體在日益數位化的經濟中飽受打擊，主要因為臉書、谷歌及其他大型科技公司賺走大部分廣告收入。這一營運危機更因疫情導致的嚴重經濟衰退而惡化，數十家澳洲報紙因此停刊，數百名記者丟了飯碗。

不同於其他國家所採取的方式，澳洲利用了競爭法而不是版權法，來處理媒體與美國巨頭之間議價能力嚴重失衡的問題。