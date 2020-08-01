快訊

從日女大生、泰移工到歐洲工程師 國內擬加嚴口罩政策

110天零本土破功？來台2個月歐洲工程師確診 匡列89名接觸者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澳洲阻止數位壟斷 立法要臉書谷歌「付費給傳媒」

世界日報 / 編譯陳韋廷／綜合31日電
澳祭新法，臉書谷歌須付費給傳媒。 美聯社
澳祭新法，臉書谷歌須付費給傳媒。 美聯社

全球各國日益關注美國科技巨頭的數位壟斷情形，澳洲在7月31日公布強制谷歌（Google）與臉書（Facebook）付費給新聞媒體的法律草案，否則將面臨1000萬澳元（約713.8萬美元）罰款，法案預計今年內通過。

澳洲國庫長佛萊登柏格宣布這項「強制性行為準則」，而除了必須為內容付費外，還規範了包括用戶資料取得、演算法透明度、平台動態消息的內容排序跟搜尋結果等議題。

佛萊登柏格表示，法案在最後一輪磋商後會在未來幾周提交給國會。他指出，雖然這一準則最終將適用於任何數位平台，但初期會針對臉書與谷歌這兩家全球最有錢、最強大的公司。

谷歌迅速回應表示，對此法案「深感失望」，表示：「政府出重手進行干預，恐阻礙澳洲的數位經濟，並影響到我們能為澳洲民眾提供的服務。」臉書則稱正對法案進行評估，以了解對產業、臉書服務及對澳洲新聞生態的投資所帶來的影響。

澳洲的新聞集團與九號娛樂則對政府這一立法大為讚揚，新聞集團長董事長米勒認為，這宣告了「平台搭便車的日子即將結束」。

全球新聞媒體在日益數位化的經濟中飽受打擊，主要因為臉書、谷歌及其他大型科技公司賺走大部分廣告收入。這一營運危機更因疫情導致的嚴重經濟衰退而惡化，數十家澳洲報紙因此停刊，數百名記者丟了飯碗。

不同於其他國家所採取的方式，澳洲利用了競爭法而不是版權法，來處理媒體與美國巨頭之間議價能力嚴重失衡的問題。

延伸閱讀

澳洲祭新法 臉書、谷歌須付費給傳媒

澳洲開先例 將立法要求谷歌臉書付費給新聞媒體

祭高薪也沒轍！海外工人短缺 農業部長嘆：澳洲人寧失業也不想摘水果

MLB／馬林魚大規模染疫 大聯盟打算照打

相關新聞

澳洲阻止數位壟斷 立法要臉書谷歌「付費給傳媒」

全球各國日益關注美國科技巨頭的數位壟斷情形，澳洲在7月31日公布強制谷歌（Google）與臉書（Facebook）付費給新聞媒體的法律草案，否則將面臨1000萬澳元（約713.8萬美元）罰款，法案預計今年內通過。

貝佐斯前妻文青魂發作 改名後再捐500億財產

瑪肯西．貝佐斯（MacKenzie Bezos）改名為麥肯姬．史考特（MacKenzie Scott）後，人家還是慣稱她亞馬遜創辦人兼執行長貝佐斯的「前妻」。姓名好改，有些特質改不了。她改不了的是文青的個性，以及這種個性下那種捐再多財富也不為過的特質。

川普最新宣佈：要斷絕TikTok在美國運營

陸媒環球網引述美國《國會山報》及俄羅斯衛星通訊社報導，美國總統川普當地時間7月31日在專機空軍一號上對媒體宣佈，不惜動用...

惠譽下調美國債信展望 對美國財政惡化發出警訊

美國國會正在考慮擴大支出以抵擋新冠肺炎疫情衝擊美國經濟之際，惠譽周五將美國的債務評級展望從「穩定」下調至「負向」，對美國...

彭博：川普確定將禁止TikTok在美營運

彭博資訊快訊報導，美國總統川普決定禁止中國大陸社群媒體TikTok在美營運，最快周六（1日）採取行動發布行政命令。

字節跳動回應川普下令出售Tiktok：對TikTok充滿信心

彭博報導，美國總統川普將下令字節跳動出售其在TikTok的美國業務，同時，最快將在週六〈美東時間〉透過美國外國投資委員會...

微軟收購抖音美國業務 交易擬下週一完成

陸媒報導，微軟收購TikTok〈抖音國際版〉美國業務的交易擬在下週一完成。界面新聞引述福克斯商業台的Charles Ga...

科技股帶動道瓊收漲114點 蘋果大漲逾10%股價創新高

在大型科技股亞馬遜、蘋果和臉書股價飆升帶動下，股指抺去早盤跌幅，收盤上揚。

美科技公司「大者恆大」…不怕景氣差

新冠肺炎疫情蔓延全球，經濟景氣向下沉淪，反托辣斯箭在弦上。烏雲正從四面八方會聚而來，但美國大型科技公司上季財報仍大放異彩...

美科技四強 季報驚艷

蘋果、亞馬遜、字母（Alphabet）和臉書等美國四大科技公司同於美股30日盤後公布上季財報，整體而言非常亮眼，上季總計...

歐元區第2季GDP 史上最大衰退

不敵疫情猛襲，歐洲統計局昨天公布，第二季歐元區ＧＤＰ季減百分之十二點一，創下歷來最大萎縮幅度，年減 百分之十五。其中法國...

專家：美股兩大風險 藏在四大科技股中

股市專家警告，美國股市正潛藏兩大風險，謹慎的投資人不應被大型科技公司光彩奪目的財報表現給沖昏頭。

熱門新聞

懷孕女子對新郎大吼「我懷了你的小孩」 新娘女兒氣憤暴走

英國「天眼通」靈媒20年來屢破奇案 成功預言開膛手身分

18歲男與死黨辣媽一夜情！「最棒經驗」讓他想繼續

中國寄來的神祕種子也攻進日本 濱田雅功老婆糊塗播種

紐時批川普無能！提延後大選 六神無主

印尼台商家中遭綁架後身亡 遇害原因不明

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。