科技股帶動道瓊收漲114點 蘋果大漲逾10%股價創新高

在大型科技股亞馬遜、蘋果和臉書股價飆升帶動下，股指抺去早盤跌幅，收盤上揚。

道瓊工業平均指數在盤中最多下跌286點後上漲114.67點或0.44%收2萬6428.32點。史坦普500指數上漲24.9點或0.77%收3271.12點。那斯達克綜合指數上漲157.46點或1.49%收1萬745.27點，其中蘋果上漲10.47%。

主要股指以強勁的漲幅結束7月，為連續第4個月出現成長。史指本月上漲5.5%，道指和那指分別上漲2.3%和6.8%。

儘管主要科技股大漲，但仍有一些負面消息打壓大盤：

緊急失業救濟金31日到期，國會和白宮仍未達成最新協議。白宮幕僚長梅多斯(Mark Meadows)說，民主黨領導人拒絕有關新冠病毒救濟法案的4項提議。

道指成份股雪佛龍下跌2.7%，此前該公司第2季虧損83億元，因新冠疫情「大大降低了需求」。

由於新冠病例再起起，消費者情緒惡化。密西根大學7月消費者信心指數為72.5，低於6月的78.1。

如銀行和零售商等與經濟復甦相關的股票走低，原因是投資人評估了史上最大的單季國內生產總值收縮，以及就業成長持續疲軟。摩根大通和家得寶均下跌。

蘋果公司上季財報優異，股價大漲逾10%，創歷史新高。該公司表示，其整體銷售額增加11%，並宣布4比1的股票分割。

與此同時，亞馬遜股價上漲3.7%，因為該公司在新冠病毒大流行期間銷售量猛增。臉書則是由於新冠病毒大流行放緩，其營收增加11%，的股價也上漲8.17%；該公司還發布本季超出預期的銷售財測。

谷歌母公司Alphabet的營收也優於預期，但該公司的總營收史上首次出現下滑。雲端營收也略低於分析師的預期。股價下跌3.28%。

Vital Knowledge分析師克里薩富利(Adam Crisafulli)在最新報告中表示：「顯然沒有人會懷疑這些公司，因此它們財報超出預期的事實並未真正讓人震驚。」

大型科技股一直是今年華爾街的堅定支持者。亞馬遜和蘋果在2020年分別上漲71%和44%。同期臉書和Alphabet的漲幅均超過兩位數。

在經濟復甦不確定的情況下，投資人繼續湧向避險資產。黃金期貨飆升至歷史新高的每盎司2005.4元，首次突破200美元大關。