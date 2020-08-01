美科技公司「大者恆大」…不怕景氣差

新冠肺炎疫情蔓延全球，經濟景氣向下沉淪，反托辣斯箭在弦上。烏雲正從四面八方會聚而來，但美國大型科技公司上季財報仍大放異彩，證實「大者恆大」。

亞馬遜、蘋果、Google母公司Alphabet及臉書30日公布上季財報，儘管第2季疫情肆虐，四家公司合計獲利仍直逼290億美元、合計營收接近2,000億美元，大幅超越華爾街預期。

亞馬遜表現最令人咋舌。上季營收年增逾40%，近900億美元；儘管防疫相關開銷花了40億美元，淨利仍倍增並創新高。民眾居家避疫期間上網購物活動暴增，遠距上班也助長雲端運算需求。

蘋果表現也不俗，上季獲利超過110億美元。原本分析師擔心疫情期間關閉零售門市會衝擊營收，實際營收卻呈二位數成長。近10億用戶使內容與服務事業保持興旺；小巧、平價的iPhone SE需求強勁；在家上班潮流推升iPad平板和Mac筆電銷售。

臉書克服遭大型廣告主抵制的威脅，上季營收成長11%，獲利更突破50億美元，受惠於疫情期間更多人在家上網，但每則廣告平均收費則受疫情影響下跌。

Google展示型廣告營收萎縮拖累Alphabet營收首次下滑。但Google靠廣告驅動的營收幾乎是臉書的兩倍。