美科技四強 季報驚艷

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
亞馬遜、蘋果、臉書和字母等美國四大科技公司公布上季財報，總計創造近2,000億美元營收、獲利近290億美元。（路透）
亞馬遜、蘋果、臉書和字母等美國四大科技公司公布上季財報，總計創造近2,000億美元營收、獲利近290億美元。（路透）

蘋果、亞馬遜、字母（Alphabet）和臉書等美國四大科技公司同於美股30日盤後公布上季財報，整體而言非常亮眼，上季總計創造近2,000億美元營收、獲利近290億美元，其中又以亞馬遜是最大贏家。

在亞馬遜帶動下，四大科技公司上季淨利總計達286億美元，遠超過市場預估的190.4億美元，比起一年前增幅超過13%。

亞馬遜表示，上季獲利較去年倍增至52億美元，營收則激增40%至889億美元，上季防疫成本超過40億美元，預期本季會降至20億美元。

蘋果獲利比亞馬遜還要高出一倍多，至110億美元，儘管旗下門市在部分地區受疫情影響而短暫關閉。

相較蘋果和亞馬遜的所向披靡，臉書和Google比較辛苦，他們的營收仰賴線上廣告，但疫情帶來較強勁逆風。

臉書上季獲利突破50億美元大關，超越華爾街預期，字母財報符合預期，但Google的廣告部門營收首見下滑。

字母31日早盤股價表現也因而較弱，蘋果與臉書同創新高，亞馬遜也漲逾4%，唯獨字母跌近4%。

Google廣告部門營收僅下滑2%，但這是數位廣告市場重大衰退的顯著跡象，也是經濟狀況甚至比十年前經濟大衰退期間還嚴重的事實，至於核心的搜尋業務營收減少近10%，財務長波拉特表示，有跡象顯示這個季末狀況會好轉。

臉書上季營收則較去年同期成長11%，卻是上市八年來最慢增速。獲利較去年同期倍增，但要不是一年前有30億美元稅務和訴訟費用項目，上季獲利應該不會增加。

不包括Google母公司字母的流量收購成本（TAC）在內，四大科技公司合併營收增加近20%至1,981.1億美元。

根據FactSet，市場原估四大科技公司能有合併營收1,815億美元，相較下，去年同期是1,657億美元。

營收 亞馬遜

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