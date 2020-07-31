龍鷹之爭：華為在南美洲的新冷戰

本周三（7月29日），在接受巴西《世界報》採訪時，美國駐巴西大使查普曼（Todd Chapman)完全沒有使用任何外交辭令，而是直截了當地說：「如果華為獲得在巴西修建5G網的許可，那就會有很嚴重的後果。」而此前一天，中國駐巴西大使楊萬明宣布，中國網路設備供應商華為將同巴西通訊服務商「巴西電信」共同在巴西首都開設一家5G網技術實驗室。

兩難境地

巴西在5G網建設問題上產生的爭執，也反映出了中美兩國在戰略和政治層面上的巨大分歧。作為南美州最大的國家，巴西目前陷入了兩難境地。儘管巴西總統博爾索納羅的施政方針和美國總統川普極為相似，但在經濟層面上，巴西對中國的依賴卻遠遠超出了對美國的依賴性。

2009年之後，中國已取代美國成為巴西最大的貿易夥伴。在基礎設施建設方面，中國在包括巴西在內的整個南美洲都在大舉投資。2019年，巴西向中國出口了價值620億美元的產品，主要包括大豆、原油和鐵礦石。

今天頭六個月，巴西對華出口又增加了30%之多。巴西農業部7月24日的一份聲明中稱：「統計數字顯示，巴西對華出口的數額已經是對美出口的七倍。」

來自北京的資金源源不斷

像巴西這樣，對中國產生經濟依賴的南美國家還有很多。巴西智庫熱圖利奧．瓦加斯基金會（Fundação Getulio Vargas）聖保羅校區國際關系學教授、中國問題專家施廷克爾（Oliver Stuenkel）說：「南美洲很多政府都很清楚，無論在抗擊疫情方面，還是疫情後應對與之相關的經濟危機方面，各國都離不開北京。」

施廷克爾同時也擔心，中美兩國間日益增長的緊張關系會對南美產生負面影響。他對阿根廷周刊《Perfil》表示：「拉美自由貿易協定國之間缺乏相應的協調。」

傳統上，每逢遭遇危機，阿根廷和巴西都會相互協調，以圖在共同市場內部解決問題。但現在情況已經出現了變化。

拉美自由貿易圈出現裂痕

拉美自由貿易圈內部的矛盾不僅為中美之間的戰略競爭提供了可乘之機，「而且還可能造成技術領域的分裂。」施廷克爾警告說，如果不同國家採用不同的5G技術，屆時將會出現技術不匹配的問題。

今年三月，巴西總統博爾索納羅就表示，中國應為新冠疫情承擔責任，並因此同中國駐巴西大使楊萬明發生過一番爭執。儘管如此，中國仍有希望參與巴西5G網建設的招標活動，這也是全球範圍內規模最大的5G網招標。因為，今年四月，巴西政府即已宣布，在該國5G網招標中不會將華為排除在外。在巴西目前的網路通訊中，華為設備已佔據了半壁江山。因此，獲得5G經營權的巴西網路服務商，完全有可能會採用華為設備。

「地緣政治上的生死抉擇」

阿根廷《Perfil》周刊的記者達裡奧（ Leandro Dario）認為，阿根廷總統費爾南德茲（ Alberto Fernández）很有可能會選擇較為便宜的5G設備，也就是華為設備。七月初，駐阿根廷華為總裁斯蒂夫．陳已經同阿根廷外交部代表舉行過相關會談。

達裡奧撰文寫道：「這是一場涉及到地緣政治的生死抉擇。如果巴西和阿根廷不能達成共識，不能合作，那麼中美之爭也就會對巴西和阿根廷產生負面影響。即使是冷戰時期，美國在南美洲的主導地位都未構成過如此大的威脅。」

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