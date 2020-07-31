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疫情重創需求 埃克森、雪佛龍雙雙陷入30年最大虧損

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
埃克森美孚與雪佛龍上季陷入至少30年來最大虧損。路透
埃克森美孚與雪佛龍上季陷入至少30年來最大虧損。路透

石油巨人埃克森美孚與雪佛龍上季陷入至少30年來最大虧損，反映新冠肺炎疫情重創需求，全球原油供給過剩，以致煉油、化工等事業全面受創。

埃克森美孚第2季虧損10.8億美元，是該公司近代史上最糟；每股虧損26美分，比彭博訪調分析師估計的虧損64美分好些。對照下，去年同期獲利31.3億美元，或每股盈餘73美分。

雪佛龍上季虧損82.7億美元或每股虧4.44美元，主因是能源價格大跌迫使生產油氣的資產價值減記56億美元，遠不如一年前的獲利43億美元或每股2.27美元。不計一次性項目的虧損為30億美元，是分析師預測值的兩倍多，也是至少1989年來最糟。

上季世界各國紛紛採取封鎖抗疫措施，經濟活動急凍，從飛機燃料到保鮮膜需求都銳減，加上國際油價崩跌，石油公司首當其衝。

雪佛龍說：「需求和商品價格已顯露復甦跡象，但仍未重返疫情前的水準。財報受壓情況可能延續至第3季。」

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