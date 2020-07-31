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美科技四巨頭財報俏　總市值盤後增2000億美元

經濟日報 / 編譯季晶晶/ 綜合外電
蘋果、亞馬遜、字母和臉書等美國四大科技公司周四（30日）公布亮麗財報後，盤後股價上漲，市值一口氣增加2,000億美元。路透
蘋果、亞馬遜、字母和臉書等美國四大科技公司周四（30日）公布亮麗財報後，盤後股價上漲，市值一口氣增加2,000億美元。路透

蘋果、亞馬遜、字母和臉書等美國四大科技公司周四（30日）公布亮麗財報後，盤後股價上漲，市值一口氣增加2,000億美元。

在財報公布的前一天，四家公司的執行長才聯袂參加眾院反競爭商業行徑聽證會，就公司的支配地位和影響力，被拷問長達五個半小時。雖然四家公司都面臨法律行動的威脅，但投資人似乎不在乎這些，持續推高其股價。

周四股市收盤時，上述四家科技巨擘的市值共計4.9兆美元，考慮到盤後漲勢，周五開盤很可能超過5.1兆美元。

根據四大科技公司周四公布的財報，在全程受到疫情影響的上一季，他們共創造近2,000億美元營收，獲利近290億美元。

不包括谷歌母公司字母（Alphabet）的流量收購成本（TAC）在內，四大科技公司的合併營收增加近20%至1,981.1億美元，以亞馬遜的營收和獲利最驚人。

根據FactSet，市場原估四大科技公司能有合併營收1,815億美元，相較下，去年同期是1,657億美元。

亞馬遜財報推升四大科技公司的合併淨利達286億美元，遠超過分析師平均預估的190.4億美元，比起一年前，成長幅度超過13%，即使有疫情。

面對亞馬遜的創紀錄獲利，蘋果不為所動，因為這家iPhone製造商的獲利比亞馬遜還要高出一倍多，至110億美元，儘管旗下門市在部分地區受疫情影響而短暫關閉。該公司也意外宣布股票分割計畫，將1股分成4股。

相較於蘋果和亞馬遜的所向披靡，臉書和谷歌比較辛苦，他們的營收仰賴線上廣告，但疫情帶來較強勁的逆風。

字母的財報符合預期，不過，谷歌的廣告營收首見下滑。

臉書的盤後交易漲幅最大，該公司稍早之前公布獲利突破50億美元大關，超越華爾街預期。

周四收盤時，四家公司市值合計近5兆美元，在發布財報後，盤後交易更全數走高。

疫情 廣告 利比亞

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