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台積電ADR跌逾3% 日月光漲逾3%

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
美股四大指數30日收盤漲跌各見。 路透
美股四大指數30日收盤漲跌各見。 路透

台股ADR周四（30日）漲跌互見，台積電跌逾3%，較台北交易股價溢價8%。

道瓊工業指數30日收盤下跌225.92點，跌幅0.85%，至26,313.65點；標普500指數下跌12.22點，跌幅0.38%，報3,246.22點；那斯達克指數上漲44.87點，漲幅0.43%，至10,587.81點。

費半指數收盤漲1.96%。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 5.12 +3.02%

中華電 CHT 36.83 +0.49%

台積電 TSM 79.93 -3.31%

聯電 UMC 3.68 -0.54%

資料來源：彭博資訊

台股 台積電 標普

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