最差的一季 美GDP大幅萎縮32%

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電
美GDP大幅萎縮32%。 歐新社
美GDP大幅萎縮32%。 歐新社

美國第2季國內生產毛額（GDP）換算成年率後比第1季萎縮32.9%，為史上最差的一季；由於是連續第二季出現負成長，美國經濟已符合經濟衰退的定義。

最新一周（7月25日止）首度申領失業給付人數也增加到143萬人，連續第二周增加，為第3季景氣蒙上陰影。美股30日早盤開低走低。

第2季GDP萎縮幅度僅比預估的負34.5%稍好，而且是1947年有統計以來萎縮最嚴重的一季。美國景氣雖於5、6月溫和回升，但7月又出現第二波疫情高峰，企業裁員回升，使景氣復甦更加不確定。

GDP的四大構成項目中，個人消費支出對成長率的貢獻度為負25.05個百分點，其中服務類支出萎縮幅度遠超過產品類支出；民間總投資的貢獻度為負9.36個百分點，其中固定投資及存貨投資都萎縮；淨出口項目（出口減進口） 的貢獻度為0.68個百分點，政府支出為0.82個百分點。

就業市場也再傳利空。不僅上周首次申領失業給付人數增加1.2萬人，前周（7月18日止）連續申領人數也增加86.7萬人，與前幾周人數減少的有利勢頭相悖，且預料7、8月的就業數字可能也不會好看。

經濟學者預期第3季經濟將恢復正成長，但由於6月中以來美國南部及西部地區的肺炎疫情再度升高，民間消費支出升勢中止，將會拖慢第3季的復甦步調，且比原先預期的情況為遜。

凱投集團經濟學者指出，目前焦點在於第3季景氣，以及目前高頻率數據顯示的不利情況，是否會反映在7、8月的官方統計數字上。

學者強調，肺炎疫情回升，表示美國防疫失利，也使美國經濟表現不如亞洲及歐元區等防疫成效較佳的地區。疫情持續愈久，則經濟需要更久的時間才能恢復到疫情之前的水準，將對企業及勞工造成永久性的傷害。

疫情 景氣 失業給付

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