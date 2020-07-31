偏鴿的聲明 鮑爾：沒想過升息

美國聯準會（Fed）決策會議聲明中警告，美國經濟復甦的成敗，主要關鍵繫於新冠肺炎疫情的動向；Fed並擴大措施，因應國際美元短缺風險。市場解讀Fed維持鴿派立場。

主席鮑爾承諾，會動用所有工具支撐成長，委員會對升息一事連想都沒想過。他也說，新病例激增開始拖累經濟復甦，近期經濟數據變得更糟。

聯準會在台灣時間30日凌晨2時，一如市場預期宣布將基準利率維持在0%-0.25%的目標內，並保證必要時將採取更多措施，以支持經濟復甦。

Fed在聲明中的新內容，則是Fed強調「經濟軌道依賴疫情動向」。聯準會主席鮑爾在會後記者會上，也表達他對疫情在全美各地擴散的憂慮，並提到信用卡支出、就業、飯店住房率、餐廳訂位數及消費者信心調查等「非標準化、高頻率的數據」。他表示，「自從6月疫情開始升高以來，復甦速度看起來已經減緩。現在要說復甦會有多大、能持續多久，都言之過早。我們根本不知道」。

Fed並表示，與外國央行和國際貨幣組織達成的美元流動性互換協議和美元附買回交易機制，將延長實施至明年3月底。

鮑爾表示，「我要這些機制繼續維持且管用，只要有此必要，由於（疫情）危機及經濟滑坡距離結束還遠得很，因此我們將維持這些機制」。

他也說，「目前市場沒什麼情況值得擔憂，我們只是要用這些機制作為市場的靠山」。

經濟學者指出，金融市場全面回升，表示Fed目前不是很有必要再提供新的支持措施。Fed已經使出渾身解數，很難再進一步提振市場信心。

鮑爾指出，「經濟的路徑將高度依賴疫情的走向，以及我們採取的防疫措施。這是目前我們經濟所面對一大基本現實，保持社交距離等措施與快速解封經濟，兩者可以一起做，並不會相互競爭」。

即使如此，目前的經濟滑坡是我們所見最嚴重的一次。