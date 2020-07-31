三星Q2營業利益 大增23%

南韓三星電子30日公布財報，獲利優於分析師預期，三星估計在新款手機與遊戲主機帶動下，下半年記憶體晶片的需求可望回升。

三星表示，上季營收下滑6%至53兆韓元，淨利增加7%至5.5兆韓元（46億美元），優於分析師預估的4.9兆韓元。

三星指出，上季營業利益躍增23%至8.1兆韓元（68.1億美元），遠高於一年前的6.6兆韓元，主因是DRAM記憶體晶片價格大漲13%。晶片需求大多來自數據中心擴大建置，以支援在家工作的經濟和線上學習的增長。

三星30日盤中股價一度上漲1.9%，使本周漲幅擴大至約10%。

這家全球最大的記憶體晶片和手機製商先前警告，旗下消費者業務第2季銷售萎靡。然而，根據南韓大信證券朴康浩等分析師的說法，在門市重開以及對消費者對電子產品和電視的需求回升後，手機銷售自6月起手機銷售升溫。

三星表示，面板業務的一次性收益有助提振利潤，但未進一步闡明。

三星說，由於推出新遊戲機和手機，手機和圖片記憶體的需求可能在下半年上揚，預期整體的DRAM市場會走高。三星的行動裝置，即旗艦Galaxy Note和Galaxy Z Fold，預定很快推出，可望推升營收，但三星強調疫情帶來的不確定性，「不太可能消散」。

隨疫情重創全球經濟、消費者購買力受到箝制，三星上季卻有不俗表現，因為他們懂得這位19世紀生物學家真正闡述之事：誰最能應變調適，機會就比較大。

三星經過一番鏖戰安度危機，主要是在電子元件領域具強大優勢，特別是記憶體晶片。