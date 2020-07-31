殼牌獲利6.3億美元
投資人擔心石油及天然氣產業上季財報將寫下歷來最糟表現，但荷蘭皇家殼牌集團和道達爾財報意外優於預期，主因交易事業大幅成長，抵銷新冠疫情對整體能源產業的衝擊。
殼牌第2季調整後淨利為6.38億美元，較去年同期下滑82%，但遠優於分析師預期的虧損6.64億美元；道達爾上季調整後淨利為1.26億美元，也高於市場預估的虧損4.43億美元。
殼牌與道達爾表示，依照慣例並未公布交易事業的具體獲利數據，但暗示上季交易事業的利潤足以應對該季的極端價格波動。
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