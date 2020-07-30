油價漲勢陷入停滯？ 或從此事可看出...

沙烏地阿拉伯和其他中東產油國此刻面臨調降官訂售油價格（OSP）的沉重壓力，這是三個月前國際油價開始回升以來首見的情況，顯示這波油價漲勢已開始停滯。

西德州原油期貨30日盤中一度跌破40美元大關，報每桶38.99美元，跌幅達5.5%，布蘭特原油跌至4.6%，報每桶41.72美元。

對亞洲地區八家貿易商與煉油業者的訪調結果顯示，受訪者估計，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）9月銷往亞洲的阿拉伯輕原油OSP將降價，平均估計每桶將降低0.48美元。另外，歐洲部分原油買家也表示，沙國必須調降OSP，才能讓沙國原油更具競爭力。

沙國通常在每月月初頭五天公布下月的OSP，因此，數日後9月的官訂價格便會揭曉。

彭博分析指出，這不代表會再次看到3月和4月出現的超低油價，而是原油期貨在突破每桶40美元後上漲空間不大。新一波新冠肺炎確診病例激增正抑制燃料需求，因實施封鎖措施、延後重返職場、取消休假，都限制民眾自由移動。這將延緩石油需求復甦腳步，加上產量升高，可能讓供給過剩的情況重現。

顧問業者Rystad Energy石油市場主管童浩根表示，「OSP一直都很重要，在市場供需失衡時更是如此」，「沙國隨時都在注意客戶需求脈動」。

波灣產油國總是唯沙國馬首是瞻。沙國每月會制定官訂價格，無論是調高或調降，此區其他國家通常會跟進。因此，OSP為更廣的原油現貨市場定調，進而影響倫敦、紐約等商品交易所的期貨價格。