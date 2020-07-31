Panasonic虧錢 九年首見
日本家電大廠Panasonic 30日公布，上季淨損98億日圓（9,300萬美元），為九年來首次在年度第1季出現淨損，凸顯疫情重創銷售。
Panasonic公布，2021年第1季（今年4月-6月）營收較去年同期下滑26.4%至1.3兆日圓，營業利益遽減93.3%至37.6億日圓，淨損98億日圓，遠遜一年前的淨利497.8億日圓，主要受家電、車用產品銷售疲軟拖累。
Panasonic也公布全年財測（止於明年3月），預估全年營收減少13%至6.5兆日圓，營業利益減少49%至1,500億日圓，淨利銳減56%至1,000億日圓。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言