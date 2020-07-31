豐田超車福斯 重登銷售王

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電

日本汽車大廠豐田（Toyota）上半年全球銷量超越德國車廠福斯（Volkswagen），賣出416萬輛汽車，六年來首度奪得上半年銷量冠軍。

豐田30日公布的數據，涵蓋大發（Daihatsu）、日野（Hino）等品牌的銷量；該公司上半年的銷量較去年同期下滑21.6%，原因是新冠肺炎疫情拖累需求。

福斯上半年的銷量為389萬輛，位居全球第二；日產-雷諾-三菱汽車聯盟上半年全球銷量合計345萬輛，連續兩年排名第三。

豐田今年上半年的產量為331萬輛（不計旗下其他子公司產量），比去年同期減少28.6%；6月產量下滑24%至58.9萬輛，連續六個月下滑，但優於5月時寫下的萎縮54.4％紀錄，當時豐田在全球各地的工廠正陸續復工。

今年6月，豐田的全球銷量年比衰減16%，降至70.7萬輛；6月銷量降幅小於5月，主因中國大陸市場的銷售強勁，以及豪華品牌凌志（Lexus）的交車數締造歷來6月新高，達6.4萬輛。

豐田表示，該公司全球銷量「進入上升趨勢」，預期2021年年初可望回復到一年前的水準。

福斯上半年銷量較一年前衰減27.4%，主因歐洲多國為了遏制疫情擴散，採取封鎖措施。銷售狀況不佳，迫使福斯減少發放股利，而普通股和優先股的股利，分別從每股6.5歐元、6.56歐元，減為4.8歐元及4.86歐元。

福斯30日公布財報，受銷量下滑拖累，上半年調整後營業損失達到8億歐元（9.4億美元）。

豐田 福斯 疫情

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