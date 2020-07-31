黃金投資熱 歐美買不停

世界黃金協會（WGC）30日說，第2季和上半年全球整體黃金需求下滑，反映亞洲買氣減弱；指數股票型基金（ETF）持有的黃金部位則升到空前最高，凸顯黃金投資熱潮高漲。

WGC的報告顯示，第2季全球黃金需求總計1,015.7公噸，較去年同期減少11%，使上半年總需求下滑6%至2,076公噸。此數包含投資、珠寶首飾、科技產業用途的黃金需求，也計入央行購入的黃金。

報告指出，新冠肺炎疫情重創第2季消費者對黃金的買氣，因為封鎖抗疫措施影響亞洲金飾、金條、金幣銷售；但疫情也助長投資需求，反映歐、美投資人在市場動盪之際搶進金市避風頭，並防範通膨風險，使今年來金價大漲近30%。

在止於6月30日的六個月，黃金的投資需求（包含以黃金擔保的ETF和金條與金幣）總計達到1,130.7公噸，價值600億美元，都創下空前最高紀錄。

WGC說，全球央行和政府為緩和疫情衝擊而降低利率並大舉挹注流動性，使上半年流入ETF的黃金量達到734公噸，創新高紀錄，且比去年同期暴增517%。但上半年金條和金幣需求年減17%至3,967公噸，是11年來最低。

報告觀察到東方和西方人投資黃金的操作南轅北轍：在亞洲和中東以「獲利了結」為主 ，在歐洲和北美則以「避險買盤和動能投資」掛帥。

國際金價連漲九天後回檔整理，紐約黃金期貨30日盤中一度跌1%，至每英兩1,987.3美元。

不過加拿大黃金生產商Agnnico Eagle Mines執行長鮑伊德預期，在世界各國大推刺激措施提振經濟下，金價兩年內上看每英兩2,500美元。