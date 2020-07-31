油價漲勢 陷入停滯
沙烏地阿拉伯和其他中東產油國此刻面臨調降官訂售油價格（OSP）的沉重壓力，這是三個月前國際油價開始回升以來首見的情況，顯示這波油價漲勢已開始停滯。
對亞洲地區八家貿易商與煉油業者的訪調結果顯示，受訪者估計，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）9月銷往亞洲的阿拉伯輕原油OSP將降價，平均估計每桶將降低0.48美元。另外，歐洲部分原油買家也表示，沙國必須調降OSP，才能讓沙國原油更具競爭力。
沙國通常在每月月初頭五天公布下月的OSP，因此，數日後9月的官訂價格便會揭曉。
彭博分析指出，這不代表會再次看到3月和4月出現的超低油價，而是原油期貨在突破每桶40美元後上漲空間不大。
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