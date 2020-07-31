50年首見 德上季GDP減10%

在新冠肺炎疫情衝擊下，德國第2季國內生產毛額（GDP）萎縮10.1%，創至少半世紀前開始記錄此數據以來最大季比減幅，且相當於近十年來經濟成長化為烏有，反映出抗疫措施已重創企業與家庭，也凸顯出歐洲面臨的嚴峻挑戰。

德國統計局30日公布，第2季GDP季減10.1%，為當局自1970年開始記錄季比數據以來最大減幅，同時也遜於路透訪調經濟學家預期的萎縮9%。第1季GDP修正後則萎縮2.0%，代表德國已連續兩季GDP縮減，正式步入經濟衰退。

德國銀行DekaBank分析師薛爾勒說：「股市崩跌、油價震撼等危機迄今都辦不到的事（衰退），由只有160奈米大小的新冠病毒達成。」

德國統計局並表示，在疫情衝擊下，德國近十年的經濟成長已化為烏有。當局說，經通膨、季節及日曆效應調整後，第2季GDP指數降至94.26，上次出現相近的數據為2010年第4季的93.19，距今約十個年頭。

30日公布的資料也顯示，第2季進出口都銳減，家庭支出與設備投資也大幅萎縮，不過政府支出卻大增。德國經濟回溫的步調，部分取決於政府於6月核准、規模1,300億歐元（1,530億美元）刺激方案的效率，以及市場對德國出口需求的回升速度。

德國商業銀行首席經濟學家克瑞莫表示，從4月底經濟已開始回溫，代表第3季產值有可能勁增，「然而，這並不會改變德國經濟將需要很長一段時間，才能回到疫情爆發前水準的事實」。

德國政府預估今年GDP將下滑6.3%，明年將回升並擴增5.2%。這代表德國經濟在2022年之前，不大可能回到疫情爆發前的水準。

歐洲最大經濟體德國上季GDP大幅萎縮，對其他歐洲經濟體而言絕非好兆頭。西班牙、法國及義大利將於31日公布GDP，可能出現更大的萎縮幅度。