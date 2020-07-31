泰國今年估減8.5% 亞洲最慘

泰國政府預測，今年全年經濟可能萎縮8.5%，一反先前預期的會擴張，且下滑幅度是今年所有亞洲國家當中最大。

泰國財政部30日表示，相對於上回預測今年經濟將成長2.4%，遠遠不及半年前才預測的成長2.8%，主要是因受新冠肺炎疫情拖累。不過這項最新預測較接近泰國央行的預測，泰國央行預期今年國內生產毛額將下滑8.1%。

新冠疫情已讓仰賴出口和觀光的泰國經濟陷入歷來最嚴重的危機，促使泰國政府推出1.9億泰銖（600億美元）規模的財政刺激，並將利率降低到歷史新低。

財政政策辦公室主任拉瓦隆則表示，第2季GDP可能出現兩位數的萎縮，但也應該已經觸底，準備逐漸回升，30日公布的這項最新預測也顯示，這個東南亞第二大經濟體最糟的時刻可能已經過去，經濟萎縮的狀況可能在今年下半年緩解，2021年經濟預期將恢復正成長，以4%至5%的速度擴張。

至於明年帶動經濟成長的主要因素，應該是外籍遊客大舉回籠。