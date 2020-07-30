美股道瓊早盤跌逾300點 美Q2GDP陷史上最深衰退

美股30日早盤開低走低，道瓊工業指數跌逾300點。投資人正在消化美國上季寫下歷來單季GDP最大降幅的消息。蘋果、亞馬遜、Google母公司字母及臉書等科技大咖將於盤後發布財報。

道瓊工業指數早盤跌306點或1.1%，標普500指數跌1.0%，那斯達克綜合指數跌0.8%，費城半導體指數在平盤附近狹幅波動，台積電ADR跌1.9%。

市值合計近5兆美元的蘋果、亞馬遜、Google母公司字母及臉書，都將於盤後發布財報。美國科技巨頭今年股價表現亮眼。臉書與字母今年來漲幅皆逾13%，蘋果同期上漲29.5%，亞馬遜更飆漲64.2%。

聯準會（Fed）29日一如市場預期按兵不動，將基準隔夜利率維持在0%-0.25%的目標內，並表態將動用所有工具，支持在新冠肺炎疫情中搖擺不定的美國經濟。

美國第2季國內生產毛額（GDP）換算成年率後比第1季萎縮32.9%；由於是連續第二季出現負成長，已符合經濟衰退的定義。最新一周（7月25日止）首度申領失業給付人數也增加到143萬人，且是連續第二周增加，為第3季景氣蒙上陰影。