美Q2 GDP負32.9% 上半年確定陷入衰退7月就業惡化

美國第2季國內生產毛額（GDP）換算成年率後比第1季萎縮32.9%；由於是連續第二季出現負成長，已符合經濟衰退的定義。最新一周（7月25日止）首度申領失業給付人數也增加到143萬人，且是連續第二周增加，為第3季景氣蒙上陰影。

第2季GDP萎縮幅度僅比預估的負34.5%稍好，而且是1947年代以來萎縮最嚴重的一季。美國景氣雖於5、6月溫和回升，但7月又出現第二波疫情高峰，企業裁員回升，使景氣復甦更加不確定。

就業市場也再傳利空。不僅上周首次申領失業給付人數增加，前周（7月18日止）連續申領人數也增加86.7萬人，與前幾周人數減少的有利勢頭相悖。