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台達電泰國子公司股價本月來飆118% 傲視全球同業
泰國最大電子元件製造商台達電（泰國）公司股價30日飆漲15%，表現傲視全球同業，反映投資人看好線上服務與相關技術的需求將帶動銷售成長。
台達電（泰國）公司股價30日在曼谷大漲14.98%，漲上每股119泰銖，創新高紀錄。彭博即時系統資料顯示，該股本月來已飆118%，在市值至少10億美元的零組件公司中漲幅排名第三。
這家台達電（2308）的子公司近來股價漲勢凌厲，反映新冠肺炎疫情為遠距工作趨勢推波助瀾，連帶助長晶片、伺服器、雲端系統與電信服務設備的需求。此外，全球電信業加速升級至5G無線服務，也使該公司受惠。
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