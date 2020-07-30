新冠疫情重創韓國外貿 自貿協定發揮緩衝效果

臉書、亞馬遜、蘋果和谷歌全球四大科技巨頭執行長29日以視訊會議方式，在國會眾院反壟斷聽證會上作證；四人聚焦公司的優異表現並非得益於壟斷，而是來自滿足消費者需求的能力，並強調其對美國經濟的貢獻，和市場上強烈的競爭。

2020-07-30 14:07