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新冠疫情重創韓國外貿 自貿協定發揮緩衝效果

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
南韓現代重工在蔚山的船塢。路透
南韓現代重工在蔚山的船塢。路透

韓國國際廣播電台30日報導，在新冠疫情大流行給韓國對外貿易帶來重創的情況下，自由貿易協定對韓國保持貿易規模和實現貿易順差發揮積極作用。

韓國關稅廳30日表示，今年上半年韓國對同韓國簽署自貿協定的國家實現199億美元貿易順差，但對非簽署國則出現91億美元逆差。

據統計，今年上半年韓國出口總額為2406億美元，同比減少11.3%。其中，韓國對自貿協定簽署國出口額為1779億美元，同比減少10.2%，小於出口總額減幅。韓國對非簽署國出口額為627億美元，同比減少14.3%。

另外，今年上半年韓國進口總額為2298億美元，同比減少9%。其中，韓國從自貿協定簽署國進口額為1580億美元，同比減少2.7%。但從非簽署國進口額為718億美元，大幅減少20%。

在貿易規模方面，韓國對非自貿協定簽署國的貿易額減少17.4%，但對簽署國的貿易額僅減少6.8%。

截至目前，韓國共簽署16項自貿協定，涉及對象國達56個。

韓國 自貿協定

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